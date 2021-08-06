10 вещей, которые лучше не делать в Барселоне

У Барселоны, как и у любого портового города, несколько лиц, и некоторые из них лучше не видеть, особенно если вы хотите наслаждаться жизнью, а не стоять часами в очередях или быть ограбленным на улице.

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1. Доказывать местным жителям, что Каталонии лучше оставаться частью Испании

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В ответ вы гарантированно услышите рассказ о том, как каталонский язык был запрещен во времена Франко, как испанское правительство обворовывает Каталонию и сколько тратит в месяц королевская семья. Не исключено, что к концу вечера с вами не захотят говорить ни на испанском, ни на английском и, с гордостью и упоением перейдя на каталонский, закрепят за вами статус заносчивого и бездушного «гири» — именно так здесь пренебрежительно называют иностранцев, которые веселятся на всю катушку, но знать ничего не хотят о национальных традициях Каталонии.

В качестве извинительного жеста может сработать восхищение каталонской кухней как самой благородной во всей Испании или же каталонским трудолюбием — местные жители считают, что они работают больше, чем все их соседи с юга, вместе взятые.

2. Гулять по центральному и южному Равалю ночью

Красиво подсвеченных достопримечательностей здесь нет, зато полным ходом идет бойкая нелегальная торговля всем на свете — от выпивки и наркотиков до сексуальных услуг.

Имевший раньше стойкую славу самого преступного района города, сегодняшний Раваль стал гораздо спокойнее, потому что наполовину «отошел» европейской молодежи, которая селится поближе к ночным клубам, и латиноамериканским скейтбордистам. Но это не исключает главной опасности, которая может настигнуть вас здесь ночью, — быть с ног до головы облитым водой разъяренным жителем пятого этажа, которому мешают спать фланирующие между ночными заведениями толпы.

3. Ходить полуголым по району Барселонета

Все местные жители помнят почти легендарную историю о толпе туристов-нудистов, шокировавших еще более легендарных барселонетских бабушек — жен и дочерей местных моряков, построивших этот район и некогда даже мечтавших сделать его независимым от остальной Барселоны. В последние годы Барселонета превратилась в самый оппозиционный туристам район, так что забывать о правилах хорошего тона именно здесь не стоит. Но и бабули бабулям рознь; чтобы понять это, посетите в четверг самый знаменитый здешний бар Leo (Car­rer de Sant Car­les, 34) — его хозяйка, дама в летах, покажет вам, как надо веселиться.

4. Проводить весь отпуск в треугольнике между пляжем, Старым городом и кварталом Эль Борн

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Примерно 90% туристов ограничиваются именно этими тремя точками на карте Барселоны и покидают «замкнутый круг» только ради экскурсии в парк Гуэль или на гору Тибидабо. Не следуйте проторенными маршрутами хотя бы потому, что в сезон вам тут гарантированно будут наступать на пятки. Отправляйтесь лучше запечатлеть собственными глазами романтическую Барселону 80 х в районе Грасии (учтите, что самое интересное здесь происходит не у метро Gra­cia, а в районе кинотеатра Ver­di Park и площади Plaça de la Vir­reina) или вдоволь надышитесь свежим морским воздухом в парках и на террасах кафе в Побленоу и не забудьте целый день отвести на то, чтобы проложить свой собственный маршрут по горе Монжуик (например, минуя олимпийские объекты — в сад кактусов и на старинное кладбище) через район Поблесек и его ни с чем не сравнимые тапас-бары на улице Blai.

5. Дегустировать паэлью на Рамбле

Худшего места для обеда или ужина, чем оголтелая и коммерческая Рамбла, просто не найти. Если голод сводит с ума и свернуть с людного бульвара никак не получается, купите лучше салат из свежей рукколы и тунца со свежевыжатым соком (все вместе — 4) в супермаркете Carrefour, чтобы съесть их под пальмой в парке Сьютаделья. Для основательного приема пищи лучше немного удалиться от центра — наприм Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru ер, в район старого рынка Mercat del Born, который превратился в музей и Мекку для любителей рыбы и рыбных ресторанов. Самый популярный из них — La Paradeta (Carrer Comercial, 7) — вы точно не пропустите из-за огромной очереди у входа. Этот ресторан любят как местные, так и туристы: атмосфера здесь самая непринужденная, цены — «домашние», а свежие морепродукты с витрины готовят по вашему вкусу.

6. Покупать продукты на рынке Бокерия

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Поход на Бокерию в принципе опасен для кошелька, для желудка и для новой пары летней обуви, которая может и не перенести похода через гигантский рыбный отдел с живыми лобстерами и устрицами. Есть еще риск накупить, не посмотрев на цену, шоколадных конфет ( 55 за килограмм!), а на вы Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru ходе утолить жажду стаканом сока из кокоса, маракуйи или неизвестного ярко-синего фрукта за 1 (осторожно, эти соки разбавлены самой обычной водой из-под крана!). Ах да, даже избежав рыбного отдела, вы, скорее всего, не избежите местных рыбных ресторанов, где неплохо готовят, но и цены держат на негуманно высоком уровне.

7. Начинать вечер с крепкого алкоголя

Каталонцы пьют пиво начиная с 11 утра (шутка ли, если его по 1 за стакан продают даже в университетских столовых!), с двух часов дня налегают на вино, а после пяти переходят на вермут — в районе Грасии и Поблесек даже организуются вермут-туры по барам и винным погребам. При этом они с легкой неприязнью относятся к крепкому алкоголю, поэтому коктейли со льдом, именуемые здесь «кубата», остаются любимым развлечением испанских и британских туристов. В большинстве центральных баров такие коктейли ме Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru шают на скорую руку и не слишком умело, поэтому для тех, кто боится похмелья, даже чистый абсент в одном из баров на улице Hospital будет лучшей альтернативой. Еще один совет для весельчаков: если вдруг под утро вам ужасно захочется холодного пива, не покупайте его с рук у уличных продавцов, которые после полуночи встречаются в Старом городе на каждом углу. Полиция может оштрафовать за это как продавца, так и покупателя, поэтому не поленитесь дойти до ближайшего бара на Королевской площади и обнаружить, что здесь оно не сильно дороже.

8. Терять бдительность на пляже

В туристический сезон страшны не темные закоулки Старого города, а широкие и солнечные пляжи — они буквально магнитом притягивают мелких воришек. Путешественники, оказавшиеся в Барселоне впервые, выделяются тем, с какой легкостью они оставляют все ценные вещи на полотенце и идут купаться, или тем, что они с радостью Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru соглашаются и на китайский массаж, и на неизвестного происхождения мохито на пляже. Туристы бывалые знают, что таким образом из-под носа исчезают кошельки, телефоны, солнцезащитные очки и даже вьетнамки, поэтому оставляют все ценное в отеле. Полиция с ситуацией искренне не справляется, поэтому готовьтесь нести за себя ответственность самостоятельно.

9. Посещать собор Саграда Фамилия или Музей стадиона Камп Ноу

Официально возведение самого одиозного проекта Антонио Гауди закончится только в 2026 году, и пока внутреннее убранство церкви представляет собой непрекращающуюся стройку со всеми сопутствующими этому атрибутами, а со смотровой площадки наверху можно оценить разве что планировку кварталов Эшампле. Что касается Мекки футбольных фанатов — музея при домашнем стадионе команды «Барселона», то он, пожалуй, оправдает стоимость посещения ( 23 для взрослых и 17 для детей без экскурсии), только если вы всю жизнь искренне мечтали сфотографироваться в раздевалке, где до этого были Месси и Пике. Если вам ужасно хочется посмотреть на собор Святого Семейства с необычного угла, купите лучше короткий полет над городом на вертолете (от 50 за 10 минут), а на Камп Ноу отправляйтесь на матч, чтобы не только сэкономить (билеты — от 19), но и собственными глазами посмотреть, как страстно испанцы любят футбол.

10. Есть только в ресторанах

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