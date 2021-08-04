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«Выхожу на прогулки с ножом»: в Грузии нападают на туристок

Анна Арсеньева
58 минут назад

В конце июля в Грузии нашли мертвой гражданку Австралии Шанай Брук, которая приехала из Батуми в Тбилиси на отдых. В день пропажи девушка связалась с подругой и рассказала, что находится на горе Мтацминда. На нее напал неизвестный, и она просила о помощи. Убийца пока не найден. Сейчас МВД расследует дело по статье "умышленное убийство".

«Выхожу с ножом»: в Грузии нападают на туристок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как выяснил "Рамблер", это не единственный случай нападения на иностранных девушек в стране. В последнее время такие ситуации участились. Некоторые девушки, переехавшие в Грузию, идут на свидания через Tinder и потом становятся жертвами преступников.

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В группе в Facebook "Экспаты в Грузии" пользователи поделились произошедшими с ними инцидентами.

"В моем случае, нападающий кидался камнями, в голову, и собакам и нам, девушкам, и делал это очень четко_ метко _умело [...] Сейчас я выхожу на прогулки с собакой с канцелярским ножом в напоясной сумке, он не считается оружием, но у него очень острое лезвие",

- написала Карина Переплетникова.

Девушка рассказала, что за последние несколько лет на горе

Мтацминда было много таких случаев, в основном с теми, кто гуляет с собаками.

"Парень, похожий по описанию, избил нашего знакомого, когда тот выгуливал собак между верхней Вере и Мтацминдой. У него было сотрясение мозга, он обратился с заявлением в полицию, они заявление приняли, и даже знали уже этого парня, к ним из-за него не раз обращались, но ничего дальше не произошло",

- поделилась другая пользовательница Ксения Басырова.

"Я тоже хожу с Марабда на Кустба и тд с детьми, всегда у меня есть дезодорант спреи и металлическая садовая лопатка, которая колбасу лучше ножа режет",

- рассказала Марина Кудрик.

Живущая в Тбилиси Оксана Данылюк вспомнила, как однажды к ним с сыном подошел человек с ножом в парке:

"Несколько лет тому назад я днем гуляла в парке с сыном, где были люди, не очень близко, ко мне подошел человек, что-то сказал, я ответила, что не поняла его, так он перешел на русский. Оказалось, что у него был нож в руках, и он мне сказал, что хочет убить себя, а я с ребенком должны на это смотреть".

В итоге женщине пришлось полчаса разговаривать с мужчиной, чтобы он не причинил вред ее ребенку:

"Он меня все время спрашивал, что бы я сделала ради ребенка, и дорог ли мне мой сын, от таких вопросов у меня застывала кровь внутри, я мысленно молилась, что б он ничего не сделал ребенку".

В группе написали о мерах предосторожности, которые стоит соблюдать, чтобы не стать жертвой преступника:

"Здесь продаются электрошокеры, перцовые баллончики, да все что угодно - хоть палка в руке, которую вы уверенно держите, поможет вам сохранить дистанцию, и выиграть время".

В комментариях посоветовали также скачать приложение 112 с кнопкой SOS на экстренный случай.

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