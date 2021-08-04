«Выхожу с ножом»: в Грузии нападают на туристок

"Несколько лет тому назад я днем гуляла в парке с сыном, где были люди, не очень близко, ко мне подошел человек, что-то сказал, я ответила, что не поняла его, так он перешел на русский. Оказалось, что у него был нож в руках, и он мне сказал, что хочет убить себя, а я с ребенком должны на это смотреть".