В Турции пожары затронули большинство курортов, популярных среди россиян. Леса горят возле Бодрума, Мармариса и Антальи. Из некоторых районов туристов даже пришлось эвакуировать. Однако стихия не остановила россиян — у стоек регистраций в столичных аэропортах как ни в чем не бывало толпятся семьи с детьми, молодые парочки и пенсионеры. Daily Storm поговорил с людьми, вылетающими на турецкие курорты из аэропорта Шереметьево. Одни заявляют, что не хотят отказываться от долгожданного отпуска, другие говорят, что просто не могут вернуть деньги за путевки. В любом случае туристы стараются надеяться на лучшее.

«Ну мы же только летим туда. А что там будет — посмотрим!»

— сказал мужчина с двумя детьми и женой.

Две женщины лет 50 были настроены оптимистично относительно отдыха, но отметили, что находятся в безвыходном положении и варианта отказаться от поездки у них просто нет:

«Оператор деньги не возвращает и переносить даты не хочет. У нас отпуска взяты, деваться некуда. Там вроде бы ситуация нормализуется. Так сказали те, кто возвращается».

Пара, собравшаяся на отдых с 18-летним сыном, заявила: они не питают иллюзий, что туроператоры отдадут деньги обратно:

«Вы думаете, нам деньги вернут? Посмотрим, что будет, мы же еще здесь. Не готовы общаться на эту тему».

Две женщины средних лет отметили, что «настроены на лучшее». По их словам, они «надеются, что все будет хорошо». Они признались, что едут отдыхать севернее Даламана.

«Там вроде не должно быть пожаров»,

— предполагают собеседницы.

Еще одна семейная пара рассказала, что отпуск перенести невозможно. Они надеются, что обойдется без огня около отеля:

«Едем туда, где пожаров не будет. Ну мы как-то не переживаем, едем немного севернее».

Бабушка с внучкой также настроены на позитив:

«Туроператор не предлагал нам отменить или перенести поездку, поэтому едем. Надеемся на то, что пожаров у нас не возникнет. Но на все воля Божья».

Молодая пара отметила, что не стоит опасаться трудностей, поскольку «и в Якутии горят тоже леса сейчас».

«Мы не боимся ехать. Смотрим, что другие постят из нашего отеля, и там ситуация нормальная, дыма нет. Мы едем в Аланию»,

— сказали парень и девушка.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли ранее сообщил, что за последние несколько дней взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кейджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Ранее сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших.

Всего пожары в Турции, продолжающиеся с 28 июля, унесли жизни не менее восьми человек. Еще 850 пострадали. Власти утверждают: большинство лесных огней сейчас находятся под контролем. Огонь быстро распространялся, и 29 июля лесные пожары добрались до популярных у россиян курортов — Бодрума и Мармариса. Всего возгораний зафиксировали более сотни.