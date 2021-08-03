Наш Дубай: журналистка о путешествии в Баку

Баку — суперсовременный город, которому не дают покоя слава Сингапура и Дубая. Здесь уходящие в небо высотки, идеальные дороги, вкусная еда, роскошные бутики, а еще есть море и повсюду чувствуется кавказское гостеприимство. Азербайджанцы очень гордятся своей столицей и с радостью показывают ее туристам, а российских путешественников здесь особенно любят и всегда радушно принимают. Корреспондентка «Ленты.ру» лично убедилась в этом и рассказала, почему стоить посетить столицу Азербайджана.

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Всего три часа полета — и ты в Баку, столице Азербайджана, которую по праву называют городом восточной сказки. При этом она не арабская, не турецкая, а постсоветская. Здесь можно не только посетить места, где снимались культовые советские фильмы, но и услышать русскую речь.

В 1990-х Азербайджан перешел на латиницу. В республике уже не встретишь ни вывесок, ни указателей на кириллице, но местные жители отвечают по-русски, причем делают это с удовольствием. И это не только традиционное восточное гостеприимство. После распада Советского Союза Азербайджан не стал враждебной России страной, его никогда не возглавляли правительства, которые критиковали бы Москву для достижения своих внешнеполитических целей.

Новое государство строилось само по себе, а не вопреки России, с Москвой никто картинно не рвал отношения, Россию никогда не называли источником всех бед. Азербайджан — одна из немногих постсоветских стран, где россиянам по-прежнему рады

Азербайджан — мусульманская страна, но Баку — вполне европейский светский город. Здесь сложно встретить женщин с покрытой головой, свободно продается алкоголь, к тому же можно курить.

Фраза, ставшая брендом

«Черт побери! Черт побери!» — так и слышалось отовсюду. Проходящие мимо люди делали вид, что поскальзывались и, смеясь, позировали для фотографий, стараясь быть похожими либо на героя Андрея Миронова, либо на Юрия Никулина в культовой советской ленте «Бриллиантовая рука». Иностранцы, сидящие в кафе, не понимали, что происходит. Их успокаивали, что просто приехали российские туристы — они падают под окнами круглосуточно, пытаясь повторить знаменитый фрагмент из фильма. Мостовая, на которую по очереди плюхнулись герои этих двух актеров, по-прежнему манит путешественников, как магнит. Каждый считает своим долгом приземлиться на это место и сфотографироваться.

«А вы знаете, что изначально этой фразы в фильме не было? — обращается ко мне 35-летний бакинец Юсуф. — На самом деле ее произнес один из азербайджанских рабочих, наблюдавших за съемкой. Дубль за дублем что-то не получалось. Тогда он и сказал эти слова с нашим характерным акцентом. Получилось что-то вроде “шьерт побьери”. Режиссер Леонид Гайдай решил оставить ее в ленте. И не зря». Так фраза «черт побери» перестала быть просто ругательством, превратившись в бренд.

Сцену «поскользнулся-упал-очнулся-гипс» снимали осенью 1968 года. По сценарию место действия — Стамбул, но снять это в советском Азербайджане было намного дешевле. Спрашиваю у Юсуфа, откуда он все это знает. «Да я сам видел, как снимали этот фильм! Точнее, мой дедушка», — осекся мой собеседник.

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Действие происходило на улице Малая Крепостная, в самом сердце Баку, — с тех пор эти места совсем не изменились. Бакинцы с радостью показывают точку, на которой сделали знаменитую сцену — когда на арбузной корке поскользнулся Семен Семеныч Горбунков, герой Юрий Никулина, и другую улицу, тоже ставшую достопримечательностью благодаря фильму. Здесь стояла девушка легкого поведения, заманивая «руссо туристо облико морале» ставшей уже крылатой фразой «цигель-цигель ай-лю-лю».

До сих пор можно встретить местных жителей, которые хвалятся, что сами видели известных советских актеров, участвовали в массовке. По фильму на этом месте была аптека, в которой контрабандисты накладывали гипс с драгоценными камнями герою Никулина. Сейчас это кафе «Бриллиантовая рука». Внутри — фигуры героев фильма, правда, многие посетители жалуются, что они совсем не похожи.

А вот и дворец Ширваншахов, который тоже увековечен в кинокартине. По его территории бегал герой Андрея Миронова. Огромные ступени, искусная резьба по дереву. Все это находится в Старом городе — Ичери Шехер. Это небольшой квартал, обнесенный крепостной стеной, построенной в XII веке, когда Баку стал столицей государства Ширваншахов.

Здесь возникает чувство, что ты оказался в средневековой Европе. Тихие, мечтательные улочки, пропитанные духом старины, — все, что осталось от старого Баку. В отличие от остальной части города, здесь не принято никуда торопиться. Старые кафе создают соответствующую атмосферу, а множество сувенирный лавочек, в которых продают посуду, ковры и безделушки, ее только дополняют.

Продумано до мелочей

Идеальные дороги, множество дорогих магазинов и элитных бутиков, помпезные здания, рядом с которыми мирно уживаются древние постройки и ультрасовременные небоскребы. Еще недавно здесь были советские хрущевки, но сносить их не стали, а просто облицевали традиционным для Баку песчаником, украсили парижскими мансардами и резной восточной аркой.

Повсюду чувствуется роскошь нефтяной державы. Город очень богатый — куда ни брось взгляд, он везде натыкается на мрамор и позолоту. Баку напоминает Дубай, но при этом у него свой особый колорит. Он не типичный постсоветский город, а большой, современный и модный мегаполис, который растет вверх и вширь. К тому же, в отличие от городов Персидского залива, Баку не надо было возводить с нуля — у него уже есть своя богатая история.

Азербайджанская столица, как и Дубай, старается из сырьевого придатка превратиться в туристический центр. И у нее это прекрасно получается. Здесь постоянно проводят грандиозные мероприятия — например, «Евровидение», музыкальные фестивали, такие, как «Жара», гран-при «Формулы-1» и многое другое.

Кроме того, Баку чем-то напоминает и столицу Англии — например, колесом обозрения, удивительно похожим на «Лондонский глаз» или такими же такси или кэбами, как их принято называть в Великобритании, только здесь они фиолетового цвета. Местные называют их «баклажаны». Правда проехать на них гораздо дешевле, чем в Лондоне.

Баку вообще очень гармоничный город. Особенно красив Центр Гейдара Алиева, напоминающий инопланетный корабль. Это комплекс, состоящий из музея, концертного зала и библиотеки, архитектором которого стал британец Захи Хадид. Смелое и замысловатое здание, в котором ни снаружи, ни внутри нет прямых линий и перпендикуляров, поражает своим масштабом и красотой. Этот символ современного Баку очень часто появляется на фотографиях молодоженов. Они непременно приезжают сюда сделать на память снимок.

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Столица Азербайджана поражает не только своей красотой, но и чистотой. Здесь постоянно разбивают новые парки и скверы, в Баку много деревьев, спасающих местных жителей и туристов от изнуряющей жары. Кажется, что в столице все продумано до мелочей. Например, скамейки на знаменитой набережной — Приморском бульваре — сделаны из материалов, которые не нагреваются на солнце.

Еще одна визитная карточка города — «Пламенные башни» (Flame Towers). В Азербайджане издревле почитают огонь, поэтому решили возвести высотки, напоминающие языки пламени. Там находятся шикарные квартиры, офисы и отель. Оттуда же открывается невероятный вид на город и Каспийское море.

Многие не рассматривают Азербайджан в качестве морского курорта, хотя море в стране есть и там можно купаться. Правда, не везде. В Каспийском море добывают нефть, поэтому вода бывает загрязнена. В самом Баку не искупаться, лучше ехать за город, где есть как платные, так и бесплатные пляжи. Вода в море довольно теплая и не очень соленая.

Баку на вкус

Главная сладость Азербайджана — бакинская пахлава. 12 слоев теста смазывают топленым сливочным маслом, посыпают орехами, кардамоном и шафраном. Подают это лакомство с чаем в традиционных стаканах, таких же как в Турции.

Здесь можно найти отличные опции и для вегетарианцев — например, кутабы с тыквой или зеленью, летний плов с вишней, азербайджанские помидоры, цены на которые завышены в московских супермаркетах, и другие овощи прямо с грядки.

Тем же, кто ест мясо, тем более есть где разгуляться. Азербайджанцы едят очень много мяса: шашлык из телятины, курицы, баранины, люля-кебаб в лаваше, маленькие пельмени ручной лепки с говяжьим бульоном. Ну и, конечно, осетрина на гриле, а также еще одно черное золото, помимо нефти, — черная икра — напоминают о том, что Баку — морской город.

Местные порекомендовали зайти в рестораны в Старом городе, поскольку там не только безумно вкусно, но и очень колоритно, можно ощутить всю палитру восточных красок.

Кормят здесь очень вкусно, порции, как и в любой стране с гостеприимными жителями, большие и сытные. Что ж, теперь придется сгонять все наеденное либо в фитнес-клубе, либо долгими прогулками по бесконечному Приморскому бульвару. Эта набережная — одно из главных мест в Баку. Его длина — несколько десятков километров. Выбираю второй вариант, для удобства сажусь на велосипед. Здесь повсюду можно взять их напрокат.

В поисках восточного колорита

Чтобы окунуться в совершенно другой мир, восстановить силы и вдохнуть свежего воздуха, лучше поехать в горы. Можно отправиться на горнолыжных курорт «Шахдаг», расположенный в Гусарском районе. Но мы, насладившись атмосферой современного города, поехали в поселок Лагич, чтобы почувствовать настоящий азербайджанский колорит.

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Отдельное приключение — добраться до этого селения, раскинувшегося высоко в горах. В село ведет только одна дорога, извивающаяся серпантином. В пути нас сопровождают глубокие ущелья, крутые темные скалы, студеные водопады и захватывающие дух пейзажи. Сложно поверить, что еще час назад ты был в современном европейском городе, а сейчас — вдруг оказался среди исполинских гор.

В Лагиче люди поселились полторы тысячи лет назад. Сегодня это поселение под стать европейскому городу: здесь мощенные камнем улицы, каменные дома, украшенные живописными деревянными балконами. Чувствуешь себя как в историческом кино.

В центре — квартал ремесленников. Изначально Лагич называли «городом сорока ремесел», хотя историки насчитали здесь до ста видов ремесел. Среди них медное и гончарное, кожевенное и оружейное. Местные рассказывают легенду, что именно в Лагиче изготовили знаменитую шапку Мономаха — символ русского самодержавия.

На улице располагаются лавки, в которых продаются папахи из овчины, посуда и ювелирные украшения, ковры и скатерти, сабли и кинжалы, пахнет специями и травами.