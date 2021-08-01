4 страны, которые могут внезапно "взорваться"

Вулканы привлекают своей красотой и опасностью, и несмотря на риск путешественники едут сюда, чтобы своими глазами увидеть эти места и немного понервничать. "Рамблер" рассказывает, в каких странах все еще действуют опасные вулканы.

Италия

В маленькой Италии целых три действующих вулкана — Этна, Везувий и Стромболи. Самый активный из них находится на Сицилии и имеет несколько кратеров — это Этна. Последнее извержение было в марте 2021 года.

Япония

Эта страна находится в сейсмически активной зоне, где сходятся четыре тектонических плиты. Здесь нередко происходят землетрясения и, конечно, есть действующие вулканы, например, Сакурадзима.

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Когда-то он находился на отдельном острове, но со временем потоки лавы соединили его с полуостровом Осуми. Последнее извержение было в декабре 2020 года. Кстати, самая известная гора Японии — Фудзияма — тоже вулкан, но его извержений не было с 1708 года.

Индонезия

Самый активный вулкан — Мерапи — дымит почти каждый день, напоминая жителям о своей опасности. Крупные извержения случаются раз в семь лет, а относительно небольшие — каждые два года.

Его название переводится как "гора огня", извергался последний раз он в 2021 году, а всего в Индонезии более сотни действующих вулканов.

Мексика

Попокатепетль располагается в 50 километрах от столицы страны, но жители Мехико всегда готовы к эвакуации. Последнее извержение вулкана было в 2020 году.