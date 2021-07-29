Пожары и новая вспышка COVID-19: что происходит в Турции

Популярные турецкие курорты охватили лесные пожары

В конце июля из-за аномальной жары (температура воздуха поднялась выше 40 градусов) на юге Турции вспыхнули лесные пожары. Первые сообщения о стихии появились 28 июля. Пламя быстро добралось до туристической провинции Анталья, популярной у российских туристов. Первые кадры с места событий появились из городов Сиде и Антальи — на снимках видно, как над жилыми домами нависли клубы черного дыма.

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Один из самых сильных пожаров возник в районе Манавгата, который находится в 76 километрах от города Анталья. Он был взят под контроль, однако жертв избежать не удалось: погибли три человека и еще 122 пострадали. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространился по обширной территории.

Как сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, из-за масштабных лесных пожаров пострадали как минимум 183 человека. По его словам, турецкие власти ожидали пожаров в связи с жарой, но, «к сожалению, они вспыхнули практически в один день, и чтобы полностью взять их под контроль, потребуется время».

Туристов эвакуируют из турецких отелей

29 июля огонь подобрался к еще одному популярному курорту Мармарис. Местные власти начали эвакуировать туристов из гостиниц, которые попали в зону бушующего пожара.

Позже министерство лесного хозяйства подтвердило, что эвакуацию начал и один из отелей в турецком Бодруме: по словам очевидцев, огонь уже подобрался к местам отдыха, где в том числе находились и российские туристы. При этом глава федерации отельеров Турции опроверг эти сообщения и заявил, что эвакуация отелей в Бодруме не производится.

С момента начала пожаров в 17 разных провинциях Турции обнаружили 58 очагов возгорания. Больше половины из них, 38, удалось взять под контроль. Как уточнил министр Пакдемирли, власти бросили на тушение 30 пожарных машин, пять вертолетов и один самолет. Огонь нанес ущерб множеству жилых помещений и транспортных средств. Кроме того, властям пришлось эвакуировать около 30 населенных пунктов.

Россиянам посоветовали оставаться в номерах

Ростуризм рекомендовал российским туристам, отдыхающим в отелях вблизи очагов возгорания, оставаться в своих номерах. В пресс-службе ведомства заверили, что находятся на связи с генконсульством России и мониторят ситуацию.

При этом в генконсульстве России в Анталье отметили, что пока не рассматривают вопрос об эвакуации россиян из города Манавгат, в котором вспыхнули пожары. Кроме того, в дипмиссии уточнили, что на телефон экстренной связи в течение ночи с 28 на 29 июля поступали только единичные жалобы на запах гари и задымление.

В консульстве также заявили, что информации о пострадавших или жертвах среди россиян не поступало. По их данным, лесной пожар начался вблизи города Мармарис 29 июля в районе 13:00, позже огонь приблизился к отелям. Затем очаги возгорания образовались и в окрестностях Бодрума, а в курортном городе Гюверджинлик пожар подошел к одному из отелей. Туристов временно переселили в другой, более безопасный корпус на территории объекта размещения. Тем не менее речи о полной эвакуации пока не идет.

Россияне начали жаловаться на испорченный отдых

Российские туристы, отдыхающие на курортах вблизи очагов возгорания, начали жаловаться на ситуацию с пожарами. Так, одна из путешественниц, остановившаяся в отеле в Сиде, поделилась, что в воздухе стоит «прокопченный» запах и от дыма режет глаза. Также она пожаловалась на падающий пепел, который пачкает одежду и полотенца туристов, оставленные на балконах гостиницы. Тем не менее, по ее словам, паники среди туристов не наблюдается.

При этом сотрудница отеля в Бодруме рассказала, что туристам может грозить опасность. Она уточнила, что в двух отелях, расположенных по соседству, было в общей сложности около пяти тысяч человек и эвакуация началась, когда у сотрудников была пересменка. «На нас идет огромный пожар! Его потушить будет очень сложно», — отметила она.

По свидетельству других путешественников, отдыхающих в Мармарисе, где в части гостиниц началась эвакуация, пожарами была охвачена небольшая территория. По их словам, экстренные службы реагируют оперативно, а отельная линия почти не соприкасается с лесом. Однако россияне заметили, что некоторые туристы выходят прямо на пляж с собранными чемоданами.

После открытия Турции для россиян в стране началась вспышка COVID-19

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 22 июня. Такое решение принял Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом после визита делегации экспертов — эпидемиологи посчитали обстановку на турецких курортах благоприятной. Ранее с 15 апреля по 21 июня полеты между странами были ограничены — рейсы осуществлялись два раза в неделю.

28 июля в Анталье, востребованном курорте у российских туристов, зафиксировали наивысший уровень опасности COVID-19. По данным местного Минздрава, большая часть территории курорта отмечена красным цветом. Безопасными «зелеными» зонами оказались такие территории, как кладбища и лесистые местности. За последние 24 часа суточный прирост инфицированных составил 22 тысячи человек, а рост заболеваемости за прошедшие две недели увеличился в два раза. Всего с начала пандемии в Турции зарегистрировано 5,66 миллиона случаев заражения.

Немецкая туристическая компания FTI Group и вовсе признала Турцию самым опасным направлением для путешествий в пандемию. По данным аналитиков, именно из Турции возвращается наибольшее число заболевших COVID-19.

Несмотря на пожары и пандемию, россиян все равно ждут на турецких курортах