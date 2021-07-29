Пожары и новая вспышка COVID-19: что происходит в Турции

В конце июля из-за аномальной жары (температура воздуха поднялась выше 40 градусов) на юге Турции вспыхнули лесные пожары. Первые сообщения о стихии появились 28 июля. Пламя быстро добралось до туристической провинции Анталья, популярной у российских туристов. Первые кадры с места событий появились из городов Сиде и Антальи — на снимках видно, как над жилыми домами нависли клубы черного дыма.
Один из самых сильных пожаров возник в районе Манавгата, который находится в 76 километрах от города Анталья. Он был взят под контроль, однако жертв избежать не удалось: погибли три человека и еще 122 пострадали. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространился по обширной территории.
Как сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, из-за масштабных лесных пожаров пострадали как минимум 183 человека. По его словам, турецкие власти ожидали пожаров в связи с жарой, но, «к сожалению, они вспыхнули практически в один день, и чтобы полностью взять их под контроль, потребуется время».
29 июля огонь подобрался к еще одному популярному курорту Мармарис. Местные власти начали эвакуировать туристов из гостиниц, которые попали в зону бушующего пожара.
Позже министерство лесного хозяйства подтвердило, что эвакуацию начал и один из отелей в турецком Бодруме: по словам очевидцев, огонь уже подобрался к местам отдыха, где в том числе находились и российские туристы. При этом глава федерации отельеров Турции опроверг эти сообщения и заявил, что эвакуация отелей в Бодруме не производится.
С момента начала пожаров в 17 разных провинциях Турции обнаружили 58 очагов возгорания. Больше половины из них, 38, удалось взять под контроль. Как уточнил министр Пакдемирли, власти бросили на тушение 30 пожарных машин, пять вертолетов и один самолет. Огонь нанес ущерб множеству жилых помещений и транспортных средств. Кроме того, властям пришлось эвакуировать около 30 населенных пунктов.
Ростуризм рекомендовал российским туристам, отдыхающим в отелях вблизи очагов возгорания, оставаться в своих номерах. В пресс-службе ведомства заверили, что находятся на связи с генконсульством России и мониторят ситуацию.
При этом в генконсульстве России в Анталье отметили, что пока не рассматривают вопрос об эвакуации россиян из города Манавгат, в котором вспыхнули пожары. Кроме того, в дипмиссии уточнили, что на телефон экстренной связи в течение ночи с 28 на 29 июля поступали только единичные жалобы на запах гари и задымление.
В консульстве также заявили, что информации о пострадавших или жертвах среди россиян не поступало. По их данным, лесной пожар начался вблизи города Мармарис 29 июля в районе 13:00, позже огонь приблизился к отелям. Затем очаги возгорания образовались и в окрестностях Бодрума, а в курортном городе Гюверджинлик пожар подошел к одному из отелей. Туристов временно переселили в другой, более безопасный корпус на территории объекта размещения. Тем не менее речи о полной эвакуации пока не идет.
Российские туристы, отдыхающие на курортах вблизи очагов возгорания, начали жаловаться на ситуацию с пожарами. Так, одна из путешественниц, остановившаяся в отеле в Сиде, поделилась, что в воздухе стоит «прокопченный» запах и от дыма режет глаза. Также она пожаловалась на падающий пепел, который пачкает одежду и полотенца туристов, оставленные на балконах гостиницы. Тем не менее, по ее словам, паники среди туристов не наблюдается.
При этом сотрудница отеля в Бодруме рассказала, что туристам может грозить опасность. Она уточнила, что в двух отелях, расположенных по соседству, было в общей сложности около пяти тысяч человек и эвакуация началась, когда у сотрудников была пересменка. «На нас идет огромный пожар! Его потушить будет очень сложно», — отметила она.
По свидетельству других путешественников, отдыхающих в Мармарисе, где в части гостиниц началась эвакуация, пожарами была охвачена небольшая территория. По их словам, экстренные службы реагируют оперативно, а отельная линия почти не соприкасается с лесом. Однако россияне заметили, что некоторые туристы выходят прямо на пляж с собранными чемоданами.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией 22 июня. Такое решение принял Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом после визита делегации экспертов — эпидемиологи посчитали обстановку на турецких курортах благоприятной. Ранее с 15 апреля по 21 июня полеты между странами были ограничены — рейсы осуществлялись два раза в неделю.
28 июля в Анталье, востребованном курорте у российских туристов, зафиксировали наивысший уровень опасности COVID-19. По данным местного Минздрава, большая часть территории курорта отмечена красным цветом. Безопасными «зелеными» зонами оказались такие территории, как кладбища и лесистые местности. За последние 24 часа суточный прирост инфицированных составил 22 тысячи человек, а рост заболеваемости за прошедшие две недели увеличился в два раза. Всего с начала пандемии в Турции зарегистрировано 5,66 миллиона случаев заражения.
Немецкая туристическая компания FTI Group и вовсе признала Турцию самым опасным направлением для путешествий в пандемию. По данным аналитиков, именно из Турции возвращается наибольшее число заболевших COVID-19.
Однако, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, Турция не планирует закрывать границы для россиян и вводить жесткие антиковидные ограничения. В дипведомстве заверили, что власти контролируют ситуацию с COVID-19, поскольку в стране действует программа сертификации туризма. Так, большая часть сотрудников объектов размещения (от 60 до 90 процентов) прошла полный курс вакцинации. При этом министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал вновь вводить строгие ограничения в связи с новой вспышкой коронавируса. «Мы должны вернуться от гибкости к строгим мерам», — призвал чиновник.