9 причин, по которым могут не выпустить за границу

Представьте неприятную ситуацию: вы купили билеты на курорт, сделали визу, собрали чемоданы, вовремя приехали в аэропорт... И все для того, чтобы прямо на пограничном контроле вас развернули обратно. По данным Федеральной службы судебных приставов, 7 млн. россиян не могут выехать за границу из-за одних только долгов. "Рамблер" собрал другие причины, из-за которых соотечественникам запрещено выезжать из страны.

Кого не пускают за границу

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Осужденные. За границу не выпустят до окончания срока или освобождения от него.

За границу не выпустят до окончания срока или освобождения от него. Лица под следствием. Выезд запрещен до закрытия уголовного дела.

Выезд запрещен до закрытия уголовного дела. Призывники и контрактники. Исключение — если у гражданина есть разрешение на отсрочку или освобождение от призыва.

Исключение — если у гражданина есть разрешение на отсрочку или освобождение от призыва. Сотрудники ФСБ и секретных служб, военные. Исключение — рапорт о снятии ограничении на выезд.

Исключение — рапорт о снятии ограничении на выезд. Граждане с доступом к государственной тайне. Например, секретной информации о науке и технике, военных данных, данных разведки и розыска. Выезд запрещен в течение 5 и более лет после работы с секретными документами — срок зависит от степени секретности.

Например, секретной информации о науке и технике, военных данных, данных разведки и розыска. Выезд запрещен в течение 5 и более лет после работы с секретными документами — срок зависит от степени секретности. Те, кто подал заведомо ложные данные при оформлении заграничного паспорта или визы. Так что лучше в анкетах не врать и не преувеличивать;

Так что лучше в анкетах не врать и не преувеличивать; Несовершеннолетние без разрешения хотя бы одного родителя. Если ребенок летит с одним родителем, нужно соглашение второго; если в поездке его сопровождает другой родственник, то пойдет согласие только одного.

Если ребенок летит с одним родителем, нужно соглашение второго; если в поездке его сопровождает другой родственник, то пойдет согласие только одного. Банкроты. Запрет действует до окончания процесса оформления банкротства.

Запрет действует до окончания процесса оформления банкротства. Должники.

Последняя категория — самая распространенная. При задолженности алиментов, компенсации морального, физического и имущественного вреда запрет выдается, если долг превышает 10 000 рублей.

Минимальная задолженность по коммунальным платежам, штрафам, налогам, кредитам чуть выше — 30 000 рублей. Решение о запрете на выезд выносит судебный пристав, который рассматривает каждое дело отдельно. Бывает, что человека с долгом в 10 500 рублей все равно пускают. Однако не стоит надеяться на удачу — лучше погасить долги заранее.

Как выехать заграницу, если есть долги