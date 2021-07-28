9 причин, по которым могут не выпустить за границу

Представьте неприятную ситуацию: вы купили билеты на курорт, сделали визу, собрали чемоданы, вовремя приехали в аэропорт... И все для того, чтобы прямо на пограничном контроле вас развернули обратно. По данным Федеральной службы судебных приставов, 7 млн. россиян не могут выехать за границу из-за одних только долгов. "Рамблер" собрал другие причины, из-за которых соотечественникам запрещено выезжать из страны.
Кого не пускают за границу
- Осужденные. За границу не выпустят до окончания срока или освобождения от него.
- Лица под следствием. Выезд запрещен до закрытия уголовного дела.
- Призывники и контрактники. Исключение — если у гражданина есть разрешение на отсрочку или освобождение от призыва.
- Сотрудники ФСБ и секретных служб, военные. Исключение — рапорт о снятии ограничении на выезд.
- Граждане с доступом к государственной тайне. Например, секретной информации о науке и технике, военных данных, данных разведки и розыска. Выезд запрещен в течение 5 и более лет после работы с секретными документами — срок зависит от степени секретности.
- Те, кто подал заведомо ложные данные при оформлении заграничного паспорта или визы. Так что лучше в анкетах не врать и не преувеличивать;
- Несовершеннолетние без разрешения хотя бы одного родителя. Если ребенок летит с одним родителем, нужно соглашение второго; если в поездке его сопровождает другой родственник, то пойдет согласие только одного.
- Банкроты. Запрет действует до окончания процесса оформления банкротства.
- Должники.
Последняя категория — самая распространенная. При задолженности алиментов, компенсации морального, физического и имущественного вреда запрет выдается, если долг превышает 10 000 рублей.
Минимальная задолженность по коммунальным платежам, штрафам, налогам, кредитам чуть выше — 30 000 рублей. Решение о запрете на выезд выносит судебный пристав, который рассматривает каждое дело отдельно. Бывает, что человека с долгом в 10 500 рублей все равно пускают. Однако не стоит надеяться на удачу — лучше погасить долги заранее.
Как выехать заграницу, если есть долги
- Проверить их наличие на сайте Федеральной службы судебных приставов, на сайте госуслуг и на неофициальных коммерческих сервисах. Время оказания услуги — от недели до нескольких дней.
- Оплатить долг полностью или хотя бы частично, чтобы тот стал меньше 10 000 рублей. Внимание: платеж проходит минимум сутки, и оплатить штрафы прямо перед рейсом не получится.
- Подать жалобу в суд или Федеральную миграционную службу, если задолженность выписана ошибочно.