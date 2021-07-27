«Отдых для понторезов»: почему россияне не ездят за границу

"Я ни разу не был ((( И, скорее всего, не буду. Наслушался и насмотрелся подробностей от друзей. Я уж лучше у себя на даче, на газончике в окружении цветов и шашлыков отдыхать буду"; "Слишком много прекрасных мест в России, за всю жизнь не объехать!"; "Даже загранпаспорта нет. Мне в России хорошо! Особенно, с родителями и сестрой на даче!".