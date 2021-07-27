«Отдых для понторезов»: почему россияне не ездят за границу

Согласно данным опроса Исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", опубликованным РИА Новости, у 69% россиян нет загранпаспорта. 35% никогда не выезжали дальше своего региона, а 57% никогда не были на море. "Рамблер" выяснил, почему.
"Ни разу дальше Крыма не ездил", "Я вообще Россию не покидала, а мне 30",
— такие истории встречаются очень часто.
Одна из самых популярных причин, почему россияне не едут за границу, — отсутствие денег:
"Вот просто мое распределение бюджета: так, куда бы поехать отдыхать на зарплату 45.000 /мес (привет, Москва)? Ну, можно посмотреть... А, нет, мне же еще за квартиру платить. Останусь, пожалуй, дома. Единственный отдых — на курорте парка возле дома";
"Государство позаботилось о том, чтобы я со своей зарплатой дальше ворот выехать не смогла!"
— пишут пользователи Twitter.
Но некоторые отказываются от зарубежных поездок принципиально:
"Бесплатно не поеду. Это отдых для понторезов. Это для меня низко, ниже моего достоинства",
— написала пользовательница с ником @mila55d о Турции и Египте. Другие россияне тоже недолюбливают популярные заграничные курорты:
"Да разве это отдых? Жарища, не погуляешь, чтоб никто приставать не начал, все соцсети заблочены, библиотека вся на турецком, либо умирать от жары на экскурсии, либо умирать от скуки в номере. Родители подростком уговорили съездить с ними, по своей воле ни ногой";
"Вообще не понимаю такой вид отдыха: зачем летом за кучу денег ехать куда-то, где ещё жарче? Они что там совсем дурные?!".
Пользовательница с ником @vasilinec объяснила, что она просто никуда не выезжает:
"Я вообще ни разу на море не была, ни в России, ни за границей, и дело не в финансах, наверное, я просто не умею отдыхать".
Многие пишут, что им не нужно ехать за границу, потому что и в России очень много красивых мест. А кому-то хорошо и у себя на даче:
"Я ни разу не был ((( И, скорее всего, не буду. Наслушался и насмотрелся подробностей от друзей. Я уж лучше у себя на даче, на газончике в окружении цветов и шашлыков отдыхать буду"; "Слишком много прекрасных мест в России, за всю жизнь не объехать!"; "Даже загранпаспорта нет. Мне в России хорошо! Особенно, с родителями и сестрой на даче!".