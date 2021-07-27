Почему лечиться нужно в Турции

Путешественники любят Турцию за отличный сервис, яркое солнце, шикарные виды, вкусную еду, теплое море — список можно продолжать бесконечно. Но кроме всех этих несомненно важных вещей в стране развита медицина и есть хорошие врачи, а медицинский туризм становится все более популярным.

Что лечим

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Иногда мы сами ограничиваем себя в выборе, просто не зная о том, что есть иные варианты. Можно долго выбирать того самого врача, с которым получится найти полное взаимопонимание по всем вопросам, и так и не найти, а все потому, что не пробовали расширить поиск и рассмотреть возможность лечения в другой стране, например, Турции.

Сейчас все больше турецких клиник проходят сертификацию международных агентств и имеют сертификаты ISO:9001 или ISO-TUV, подтверждающие высокое качество обслуживания.

Неслучайно в последние годы Турция входит в тройку стран-лидеров, куда туристы направляются на лечение. Причем перечень медицинских услуг постоянно расширяется, и на сегодняшний день самыми востребованными направлениями считаются:

косметическая хирургия — маммопластика, липосакция, пересадка волос, ринопластика, блефаропластика;

стоматология — имплантация зубов, установка люминиров;

офтальмология — лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы, замена хрусталика, пересадка роговицы;

кардиология — шунтирование, замена сердечного клапана, ангиопластика, лечение ишемической болезни сердца, реабилитация после инсульта;

онкология — лечение рака желудка, печени, лейкемии.

Это далеко не полный список процедур и операций, которые на высшем уровне выполняют в турецких клиниках.

Считаем плюсы

Главное преимущество турецких клиник — высокое качество медицинских услуг. Специалисты постоянно повышают квалификацию и совершенствуются в профессии. Шанс столкнуться с вопиющей неграмотностью и халатностью сводится к нулю. Особое внимание направлено на оснащение медицинских учреждений: в клиниках используется самое современное оборудование для диагностики и выполнения различных манипуляций. Роботизированная хирургия уже не редкость, а привычная реальность.

Более половины клиник в стране находятся под контролем министерства здравоохранения, благодаря этому удается держать невысокие, по сравнению с другими странами, цены. Тот самый баланс «цена-качество», в поисках которого приходится идти на многие компромиссы, здесь соблюден идеально. За свое спокойствие и уверенность не нужно переплачивать.

А после лечения, если будет желание и настроение, можно погулять по городу, посмотреть красивые места, попробовать местную еду, выбрать подарки для близких — другими словами, просто побыть туристом и получить удовольствие от того, что происходит прямо сейчас.

Доверяем профессионалам

Не каждому хватит терпения и времени разобраться во всех тонкостях, а иногда этого времени просто нет. Учесть все нюансы поможет агентство медицинского туризма Tedavi Tour, которое подбирает лечение в клиниках Стамбула, Антальи и Анкары для иностранных пациентов.

Специалисты агентства предложат лучший вариант из всех возможных, для этого нужно оставить заявку на сайте и заполнить подробную анкету. На ее основе будет сформирован план лечения и план путешествия. Не нужно думать об авиабилетах, трансфере, отеле и страховке. Каждому пациенту также предоставляется личный координатор и переводчик, к которым можно обратиться в любой момент.

Если есть вопросы и сомнения, на сайте можно получить бесплатную консультацию. Специалисты Tedavi Tour сопровождают пациента на каждом этапе — с момента подачи запроса до выздоровления.

Пакуем чемоданы

К сборам в дорогу все относятся по-разному: кто-то нервничает, переживает и боится забыть что-то важное, а кто-то, наоборот, обожает всю эту суету и чувствует себя великолепно. Но и тем, и другим стоит помнить, что главная цель путешествия — лечение, а значит в первую очередь нужно собрать важные документы — выписки из истории болезни, снимки, результаты анализов и исследований. Это понадобится и консультантам, подбирающим лечение, и лечащим врачам непосредственно в клинике.

Не лишним будет заранее продумать, что вам может пригодиться в больнице — одежда, обувь, гаджеты, косметика, любимая книга. Если вы планируете не только лечиться, вещей потребуется чуть больше и побеспокоится об этом стоит до поездки.