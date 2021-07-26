Какую еду продают на пляжах за границей

Туристы стремятся на пляж не только за красивым загаром и теплым морем, но и за особыми, присущими только летнему сезону закускам. На российском юге продавцы предлагают приезжим вареную кукурузу с солью, домашнюю выпечку, копченую рыбу, чурчхелу, мороженое, а также нарезки из свежих фруктов. «Рамблер» рассказывает, какие закуски популярны на пляжах по всему миру.

Бразилия — сыр на палочке

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На жарких бразильских пляжах туристов угощают творожным сыром, который местные называют «queijo coalho». Продукт устойчив к нагреванию, а потому его жарят, готовят на гриле и в кляре. Закуску подают на палочках или шпажках: так удобней макать в соус, который готовят на основе чеснока, меда или кормовой патоки.

Испания — морепродукты и паэлья

Туристы закупаются прохладительными напитками и закусками в «чирингито» — местных ларьках и кафе на пляже. Продают в заведениях фастфуд, сладости, лимонады и коктейли, однако лучший выбор — свежие морепродукты. Из только что выловленных моллюсков делают паэлью с рисом и оливковым маслом, а креветки или мелкую рыбу жарят на гриле.

Филиппины — «хало-хало»

Популярный островной десерт состоит тертого льда, мороженого, кокосового или сгущенного молока и ароматизированного желе. Продавцы предлагают большой выбор добавок, как сладких, так и соленых: фасоль, кокосовую стружку, желатин из водорослей, клейкий рис и кусочки фруктов.

Хорватия — пончики с начинкой

По берегам Адриатического моря ходят продавцы и призывают туристов купить «крофне» — жареные пончики без дырки, популярные на Балканах. Пышки едят просто так или наполняют заварным кремом, джемом или шоколадной пастой.

Ямайка — жареный цыпленок

Туристы и местные целый день проводят на пляже, а потому закуски выбирают питательные. Популярное в прибережных ресторанах блюдо — куриные ножки и крылышки прямо с гриля. Рис и бобы подают в качестве гарнира, а заправляют закуску соком тропического плода гуавы.

Новая Англия, США — сэндвич с лобстером

Сытный и промасленный бутерброд с мясом красного рака — традиционная закуска для пляжных посиделок на северо-востоке США. Раньше за основу закуски брали булочки для хотдога, но в последнее время часто встречается вариант в багете или сдобном хлебе.

Таиланд — манго и клейкий рис