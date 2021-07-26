«На шаг ближе к колхозу»: новая форма стюардесс вызвала споры

Украинская авиакомпания SkyUp разрешила стюардессам работать в брюках и кроссовках. Руководство лоукостера решило пойти навстречу пожеланиям бортпроводниц и сделать форму более комфортной. «Рамблер» объясняет, почему такое решение изменит представление о бортпроводницах.

Фото: Кадр из фильма "Терминал" Кадр из фильма "Терминал"

Теперь стюардессы смогут носить кроссовки Nike вместо туфель и брючные костюмы вместо юбки.

@skyup.aero

«Новая форма базируется на идее динамики и движения, поэтому вместо костюмов с юбками у женщин появятся брючные костюмы с более спортивным кроем, которые мы создали вместе с партнерами из GUDU. Дополняет образ легкий кожаный тренч», — прокомментировали свое решение представители SkyUp для avianews.com.

Кроме того, шейный платок теперь будет на плече. Такие изменения призваны облегчить работ стюардесс, которые проводят долгие часы полета на каблуках и в тесной юбке.

skyup.aero

Также бортпроводницы могут делать более естественный макияж и менее сложные прически. Бортпроводниц в новой форме пассажиры увидят уже осенью этого года.

Классический образ стюардессы, предельно женственный, в массовом сознании сформировался давно, не в последнюю очередь благодаря кинематографу. Ухоженная красотка в мини-юбке при этом воспринималась как украшение самолета и объект мужских фантазий, а не как сотрудница авиакомпании, от действий которой во многом зависит жизнь и здоровье пассажиров.

Авиакомпании сознательно использовали такой образ стюардесс в рекламных целях, предъявляя жесткие требования не только к умениям своих сотрудниц, но и внешности. Рост, вес, возраст, миловидность — все это имело определяющее значение.

Например, в американских авиакомпаниях принимали на работу девушек ростом не выше 160 сантиметром и весом не больше 52 кг. Кстати, сначала их называли Sky Girls — то есть небесные девушки. И хотя первых стюардесс отбирали по наличию медицинского диплома, скоро внешность стала одним из основных критерием отбора.

На протяжении многих лет никто не думал о комфорте самих стюардесс — не только физическом, но и психологическом.

Мало того, что они вынуждены проводить на ногах много часов, терпеть смену часовых поясов, климатических зон и перепады температур, а иногда и неадекватное поведение пассажиров — и все это в униформе, больше подходящей для неспешной прогулки по холлу офиса. Профессиональная болезнь стюардесс — ранний варикоз.

Кадр из фильма "Пойма меня, если сможешь"

При этом многие стюардессы сталкиваются с неприличными предложениями подвыпивших, а иногда и трезвых пассажиров, которые воспринимают их привлекательность как невербальный сигнал к действиям.

Двадцатилетняя стюардесса пожаловалась на домогательства со стороны пьяного пассажира. Тот попросил проводить его до уборной, а там, по словам девушки, сделал непристойное предложение, пообещав взамен две тысячи рублей. Протрезвев, пассажир отринул все обвинения. Мужчина объяснил, что пообещал деньги за стирку его рубашки, испачканной из-за того, что у него пошла из носа кровь.

Как бы там ни было, сам по себе случай довольно характерный — многие мужчины воспринимают стюардесс не как сотрудниц авиакомпании, а девушек для развлечения пассажиров. Хотя стюардесса — это опасная профессия, требующая выдержки и профессионализма, они как и пилоты рискуют жизнью в каждом рейсе. И они не обязаны выглядеть как манекенщицы на подиуме.

Вопрос об удобной одежде давно обсуждаются стюардессами всего мира. Например, бывшая британская стюардесса Джейд в 2018 году рассказала BBC о том, что традиционная форма — узкая юбка, яркий макияж и маникюр — не только доставляла ей дискомфортные ощущения, но вызывала тревогу. Ведь когда ее учили приемам сердечно-легочной реанимации на земле, на ней были брюки.

«Меня беспокоило и то, насколько мне удобно в таком костюме будет помогать пассажиру в случае чрезвычайной ситуации, и то, как я буду при этом выглядеть со стороны», — рассказала Джейд.

Кроме того, такая форма только подтверждает все гендерные стереотипы, навязываемые женщинам патриархальным обществом.

При этом многие авиакомпании уже начали это понимать. Например, стюардессы La Compagnie носят бермуды, а бортпроводницы британской Virgin Atlantic Airways и ирландской Aer Lingus Limited могут выбрать брюки вместо юбок.

@virginatlantic

В соцсетях также живо обсудили новость об украинских стюардессах. В дискуссии сошлись традиционалисты и сторонники преобразований. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Макс Королевский: «Правильно сделали. Как они на каблуках целый день ходят, я не знаю, а самое главное ради чего».

Татьяна Порядина: «Ради красоты. На красивых женщинах глаз отдыхает, а в самолете развлекает, отвлекает».

Йцукен Йцукен: «Вообще-то у бортпроводниц специально такой внешний вид, чтоб люди на них смотрели и отвлекались от полёта,и меньше боялись перелёта и всяких ситуаций на борту».

Neji Yagami: «Если у самолёта двигатель выйдет из строя мне вообще до лампочки будет, как там выглядит стюардесса».

Valeria Herwald-Lindemann: «Они должны быть такими красивыми, чтобы увеличивать лояльность пассажиров. Аэрофобов внешний вид стюардесс не успокаивает, напротив, пытаясь считать с лица стюардесс ситуацию, они паникуют ещё больше. Не говоря уже о том, что стюардессам как бы в случае чего людей спасать, и на каблуках и в юбках - такое себе. А на фото девушки и в костюмах красивые».

Юлия Миронова: «Что опять за дискриминация женщин? Стюардессы как развлекушка для пассажиров-мужчин выступают, а пассажиры-женщины не нуждаются в успокоении и отвлечении? Требую полуголых мужиков на борт, чтобы женщины тоже могли стресс снимать!»

Natalya Zubareva: «Почему тогда мужчинам-стюардам можно без каблука ходить? Пусть тоже тогда на шпильках щеголяют, раз это так необходимо. И пилоты тоже».

Валера Петушков: «При нештатных ситуациях штаны и кроссы более выгодны. Хотя здесь скорее из-за удобства и заботы о здоровье стюардесс разрешили».

Сергей Монахов: «Стюардессы изначально были отрадой для глаз так сказать. Туда и набор ведется чуть ли не топ моделей. Нафига их одевать в штаны-то».

Николай Одарюк: «Ну давайте министры будут сидеть в спортивном, потом врачи в майках. Дело же не в удобстве. Это целая традиция».

Алиса Орлова: «Вы пробовали ходить на каблуках? Или в юбке-карандаш? Это невероятно неудобно, а в случае с каблуками ещё и дискомфортно».

Николай Одарюк: «Но они за это деньги хорошие получают. Стюардесса это как ангелы виктории сикрет, лицо компании».

Роман Пресняков: «Когда будешь ходить в каблуках и юбках каждый день по самолёту - тогда говори. Не ходил? Рот. Дресс код все ещё существует, но теперь он стал более удобным для стюардесс».

Сергей Кар: «Еще пяток лет, и будут обслуживать гопники в Адидасе».

Игорь Сибирский: «Уменьшится отток кадров от беременности и ухода замуж».

Томас Мур: «На шаг ближе к колхозу».

Мстислав Филимонов: «Лично по мне строгость и женственность делают эту профессию такой эстетичной. А то что сейчас... Удобство лишает нас особой красоты...Это почти то же самое, что на военном параде увидеть парней в кедах и зеленых трико, идущих в развалку... Удобно».

Андрей Черемисин: «Воюют эти парни отнюдь не в парадной форме. Пусть стюардессы носят узкие юбки и шпильки на смотрах и инструктажах. А непосредственно на работе их форма должна быть удобной для выполнения обязанностей. В т.ч. при возникновении критических ситуаций».

Галина Михайлова: «Они на ногах целый день, а в случае необходимости оказания помощи шпильки и облегающая юбка только мешают. Эти каблуки и узкие юбки нужны, если профессия не связана с необходимостью в случае чего оказания срочной помощи и необходимо выглядеть как модель, например в офисе, когда сидишь...»

Альбина Муртазина: «Стюардессы всегда были эталоном красоты и женственности. В кроссах и брюках уже не то пальто».