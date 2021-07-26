«На шаг ближе к колхозу»: новая форма стюардесс вызвала споры

Украинская авиакомпания SkyUp разрешила стюардессам работать в брюках и кроссовках. Руководство лоукостера решило пойти навстречу пожеланиям бортпроводниц и сделать форму более комфортной. «Рамблер» объясняет, почему такое решение изменит представление о бортпроводницах.
Теперь стюардессы смогут носить кроссовки Nike вместо туфель и брючные костюмы вместо юбки.
«Новая форма базируется на идее динамики и движения, поэтому вместо костюмов с юбками у женщин появятся брючные костюмы с более спортивным кроем, которые мы создали вместе с партнерами из GUDU. Дополняет образ легкий кожаный тренч», — прокомментировали свое решение представители SkyUp для avianews.com.
Кроме того, шейный платок теперь будет на плече. Такие изменения призваны облегчить работ стюардесс, которые проводят долгие часы полета на каблуках и в тесной юбке.
Также бортпроводницы могут делать более естественный макияж и менее сложные прически. Бортпроводниц в новой форме пассажиры увидят уже осенью этого года.
Классический образ стюардессы, предельно женственный, в массовом сознании сформировался давно, не в последнюю очередь благодаря кинематографу. Ухоженная красотка в мини-юбке при этом воспринималась как украшение самолета и объект мужских фантазий, а не как сотрудница авиакомпании, от действий которой во многом зависит жизнь и здоровье пассажиров.
Авиакомпании сознательно использовали такой образ стюардесс в рекламных целях, предъявляя жесткие требования не только к умениям своих сотрудниц, но и внешности. Рост, вес, возраст, миловидность — все это имело определяющее значение.
Например, в американских авиакомпаниях принимали на работу девушек ростом не выше 160 сантиметром и весом не больше 52 кг. Кстати, сначала их называли Sky Girls — то есть небесные девушки. И хотя первых стюардесс отбирали по наличию медицинского диплома, скоро внешность стала одним из основных критерием отбора.
На протяжении многих лет никто не думал о комфорте самих стюардесс — не только физическом, но и психологическом.
Мало того, что они вынуждены проводить на ногах много часов, терпеть смену часовых поясов, климатических зон и перепады температур, а иногда и неадекватное поведение пассажиров — и все это в униформе, больше подходящей для неспешной прогулки по холлу офиса. Профессиональная болезнь стюардесс — ранний варикоз.
При этом многие стюардессы сталкиваются с неприличными предложениями подвыпивших, а иногда и трезвых пассажиров, которые воспринимают их привлекательность как невербальный сигнал к действиям.
Например, по данным Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash 18 июня произошел инцидент на борту самолета авиакомпании «Победа», летевшего из Петербурга в Москву.
Двадцатилетняя стюардесса пожаловалась на домогательства со стороны пьяного пассажира. Тот попросил проводить его до уборной, а там, по словам девушки, сделал непристойное предложение, пообещав взамен две тысячи рублей. Протрезвев, пассажир отринул все обвинения. Мужчина объяснил, что пообещал деньги за стирку его рубашки, испачканной из-за того, что у него пошла из носа кровь.
Как бы там ни было, сам по себе случай довольно характерный — многие мужчины воспринимают стюардесс не как сотрудниц авиакомпании, а девушек для развлечения пассажиров. Хотя стюардесса — это опасная профессия, требующая выдержки и профессионализма, они как и пилоты рискуют жизнью в каждом рейсе. И они не обязаны выглядеть как манекенщицы на подиуме.
Вопрос об удобной одежде давно обсуждаются стюардессами всего мира. Например, бывшая британская стюардесса Джейд в 2018 году рассказала BBC о том, что традиционная форма — узкая юбка, яркий макияж и маникюр — не только доставляла ей дискомфортные ощущения, но вызывала тревогу. Ведь когда ее учили приемам сердечно-легочной реанимации на земле, на ней были брюки.
«Меня беспокоило и то, насколько мне удобно в таком костюме будет помогать пассажиру в случае чрезвычайной ситуации, и то, как я буду при этом выглядеть со стороны», — рассказала Джейд.
Кроме того, такая форма только подтверждает все гендерные стереотипы, навязываемые женщинам патриархальным обществом.
При этом многие авиакомпании уже начали это понимать. Например, стюардессы La Compagnie носят бермуды, а бортпроводницы британской Virgin Atlantic Airways и ирландской Aer Lingus Limited могут выбрать брюки вместо юбок.
В соцсетях также живо обсудили новость об украинских стюардессах. В дискуссии сошлись традиционалисты и сторонники преобразований. Орфография и пунктуация авторов сохранены.
Макс Королевский: «Правильно сделали. Как они на каблуках целый день ходят, я не знаю, а самое главное ради чего».
Татьяна Порядина: «Ради красоты. На красивых женщинах глаз отдыхает, а в самолете развлекает, отвлекает».
Йцукен Йцукен: «Вообще-то у бортпроводниц специально такой внешний вид, чтоб люди на них смотрели и отвлекались от полёта,и меньше боялись перелёта и всяких ситуаций на борту».
Neji Yagami: «Если у самолёта двигатель выйдет из строя мне вообще до лампочки будет, как там выглядит стюардесса».
Valeria Herwald-Lindemann: «Они должны быть такими красивыми, чтобы увеличивать лояльность пассажиров. Аэрофобов внешний вид стюардесс не успокаивает, напротив, пытаясь считать с лица стюардесс ситуацию, они паникуют ещё больше. Не говоря уже о том, что стюардессам как бы в случае чего людей спасать, и на каблуках и в юбках - такое себе. А на фото девушки и в костюмах красивые».
Юлия Миронова: «Что опять за дискриминация женщин? Стюардессы как развлекушка для пассажиров-мужчин выступают, а пассажиры-женщины не нуждаются в успокоении и отвлечении? Требую полуголых мужиков на борт, чтобы женщины тоже могли стресс снимать!»
Natalya Zubareva: «Почему тогда мужчинам-стюардам можно без каблука ходить? Пусть тоже тогда на шпильках щеголяют, раз это так необходимо. И пилоты тоже».
Валера Петушков: «При нештатных ситуациях штаны и кроссы более выгодны. Хотя здесь скорее из-за удобства и заботы о здоровье стюардесс разрешили».
Сергей Монахов: «Стюардессы изначально были отрадой для глаз так сказать. Туда и набор ведется чуть ли не топ моделей. Нафига их одевать в штаны-то».
Николай Одарюк: «Ну давайте министры будут сидеть в спортивном, потом врачи в майках. Дело же не в удобстве. Это целая традиция».
Алиса Орлова: «Вы пробовали ходить на каблуках? Или в юбке-карандаш? Это невероятно неудобно, а в случае с каблуками ещё и дискомфортно».
Николай Одарюк: «Но они за это деньги хорошие получают. Стюардесса это как ангелы виктории сикрет, лицо компании».
Роман Пресняков: «Когда будешь ходить в каблуках и юбках каждый день по самолёту - тогда говори. Не ходил? Рот. Дресс код все ещё существует, но теперь он стал более удобным для стюардесс».
Сергей Кар: «Еще пяток лет, и будут обслуживать гопники в Адидасе».
Игорь Сибирский: «Уменьшится отток кадров от беременности и ухода замуж».
Томас Мур: «На шаг ближе к колхозу».
Мстислав Филимонов: «Лично по мне строгость и женственность делают эту профессию такой эстетичной. А то что сейчас... Удобство лишает нас особой красоты...Это почти то же самое, что на военном параде увидеть парней в кедах и зеленых трико, идущих в развалку... Удобно».
Андрей Черемисин: «Воюют эти парни отнюдь не в парадной форме. Пусть стюардессы носят узкие юбки и шпильки на смотрах и инструктажах. А непосредственно на работе их форма должна быть удобной для выполнения обязанностей. В т.ч. при возникновении критических ситуаций».
Галина Михайлова: «Они на ногах целый день, а в случае необходимости оказания помощи шпильки и облегающая юбка только мешают. Эти каблуки и узкие юбки нужны, если профессия не связана с необходимостью в случае чего оказания срочной помощи и необходимо выглядеть как модель, например в офисе, когда сидишь...»
Альбина Муртазина: «Стюардессы всегда были эталоном красоты и женственности. В кроссах и брюках уже не то пальто».
Юлия Ковальчик: «Замечу, что больше всего недовольны такой переменой тут мужчины. Их эстетический глаз потерял "красоту". Для них стюардесса - это модель в самолёте. Украинцы поступили мудро».