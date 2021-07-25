240 тысяч за отель: россиянин о поездке в Египет

Турист из России съездил на отдых в Египет и поделился своими впечатлениями. Как он добирался до Шарм-эль-Шейха, сколько стоил перелет, аренда автомобиля и проживание в отеле - в материале "Рамблера".

Мужчина летел в Египет из Иркутска компанией из трех человек. За рейс до Москвы, из Москвы до Каира и обратно в Иркутск они заплатили 158 тысяч рублей.

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"Самолет обычное дело, поспать не дали, то напитки, то еда, кругом все в соплях [...] Кресла стоят часто, кругом насморк, кашель, полный самолет".

По словам россиянина, после прилета они довольно быстро прошли все контроли:

"Заполнили эмиграционную карту на ходу, показали ПЦР тест, виза, граница, багаж, обмен валюты, сим карты, аренда авто".

Из Каира до Шарм-эль-Шейха они добирались на машине. Прокат автомобиля обошелся туристам в 637 долларов (примерно 47 тысяч рублей). Дорога до курорта заняла восемь часов. Россиянин отметил агрессивное вождение местных, особенно - женщин и таксистов.

"Это просто надо видеть, с каким азартом, при этом совершенно беззлобно, местные мчат по городу. По разметке в три полосы едут пять рядов, при этом везде ремонт, то мусорные контейнера слева, то припаркованные авто справа. Реально сложновато порой контролировать боковые интервалы. Местные мастерски "вырезают" именно твой ряд ,и очень трудно перестроится. [...] Таиланд с мопедами под дверью просто отдыхает ", - написал мужчина на одном из туристических форумов.

Девять дней в отеле только для туристов без детей стоили 238 тысяч рублей. При этом россияне жили в люксовом номере:

"Три комнаты, три телевизора, два сейфа, три унитаза, два биде , две ванных, два душа. Куча кроватей. Балконы типа веранды, шезлонги. Довольно тихие кондиционеры [...] Народа нет. Две пары с Украины, два тинейджера оттуда же. Общаются на русском. Из Европы человека четыре".

Как рассказал турист, в отеле работают аниматоры из России, Казахстана и Украины.

Поездка на пирамиды обошлась путешественникам примерно в десять тысяч рублей.

"Ехать в Египет на море через Каир тяжелое испытание, и я думаю "пакетом" еще тяжелее", - заключил россиянин.