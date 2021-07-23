Россиянка съездила с семьей на отдых на Мальдивы и поделилась своими впечатлениями от поездки. "Рамблер" делится историей туристки.
Путешественница отдыхала на Мальдивах в середине июля. Изначально они хотели поехать на Расду и Тодду. Однако из-за пандемии коронавируса переплыть с одного острова на другой сейчас нельзя.
"...только через Мале. Но поскольку очень тяжел оказался путь по морю, да и недешево, по 35 долларов за каждого, да в две стороны, почти как стоимость проживания за несколько дней. Поэтому решили все время провести на Расду".
Перелет прямым рейсом занял восемь с половиной часов.
"Самолет полный, много детей. По прилету достаточно быстро прошли все контроли", - рассказала россиянка на форуме Винского.
По ее словам, пляжи на острове чистые по утрам, вечером из-за волн вода становится мутная, а на дне много острых кораллов.
"... в воде муть, ничего не видно. Вода очень теплая, на пляже песочек мелкий, мягкий, не нагревается. На пляже для туристов заходить в воду без акватапок очень проблематично. Все дно в обломках кораллов".
Туристку смутило пристальное внимание к отдыхающим женщинам местных мужчин:
"В целом старалась одеваться в закрытое, чтобы не привлекать внимание. Но все равно, вот мне как-то не очень уютно порой было. Также меня напрягало, например, что местные приходили отдыхать на пляж для туристов. Оно и понятно, там тень, лежаки. Когда женщины и дети еще ничего. А вот мужчины приходили поглазеть на европеек в купальниках, вообще стремно".
Как написала россиянка, она некомфортно себя чувствовала, гуляя по острову.
"Я быстро вернулась в гостиницу. На улице одни мужчины, в кафе тоже. И на тебя, с открытым лицом все смотрят. Я одна была. Может, если рядом мужчина, то свободнее?"