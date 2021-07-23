"В целом старалась одеваться в закрытое, чтобы не привлекать внимание. Но все равно, вот мне как-то не очень уютно порой было. Также меня напрягало, например, что местные приходили отдыхать на пляж для туристов. Оно и понятно, там тень, лежаки. Когда женщины и дети еще ничего. А вот мужчины приходили поглазеть на европеек в купальниках, вообще стремно".