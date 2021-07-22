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Как обманывают российских туристов в Турции

Даня Виттиг
57 минут назад

Несмотря на то, что туристический бизнес постоянно развивается, местные всегда будут использовать хитрые приемы, чтобы нажиться на приезжих. "Рамблер" расскажет о способах обмана, которые обожают турки.

Как обманывают российских туристов в Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Покупки

Чаще всего туристов пытаются обсчитать. При переводе валюты вероятность потерять незначительную сумму велика, а за две недели отпуска сумма вдруг станет значительной. Избежать обмана можно, если расплачиваться банковской картой.

В отпуске люди перестают контролировать продавцов, желая расслабиться. Вы даже не заметите, как переплатите за лишний вес фруктов на рынке или купите пять кусков мыла вместо одного. Хотя за этим стоит следить.

Кафе

Все знают, что турки гостеприимный народ, поэтому предложенную воду воспринимают как комплимент. Однако, если вы пришли в кафе за границей, лучше сразу уточнить, будет ли вода входить в стоимость чека.

Также не стоит соглашаться выбирать еду, если вам дают новое и старое меню. Так как в новом варианте цены могут быть значительно выше.

Алкоголь

В Турции распространены случаи продажи поддельного алкоголя, в некоторых случаях люди получали серьезные отравления. Поэтому местные жители советуют не покупать в заведениях коктейли и пить вино или пиво в бутылках.

Если вы берете вино по бокалам, также необходимо следить за тем, что именно вы пьете и сколько было выпито. Захмелев, человек может запросто пропустить в чеке лишнюю цифру.

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