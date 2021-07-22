Как не надо вести себя на границе в аэропорту

Многие путешественники так или иначе проходят через паспортный контроль и общение с пограничниками. "Рамблер" расскажет, как не следует себя вести на границе в аэропорту.

В первую очередь, важно не волноваться, поскольку суета и нервозность могут насторожить сотрудника, и это приведет к более внимательной и, как следствие, долгое проверке. Также не следует скандалить и отказывать пограничникам в просьбах, например, снять очки или убрать волосы с лица. У всего этого есть причина, а именно ускорение идентификации личности. А любые конфликт также приведут к тому, что процедура затянется.

Многие путешественники на паспортном контроле сталкиваются с рядом странных вопросов. Например, как долго планируете находиться в стране, где остановитесь, каким транспортом будете добираться до отеля. И некоторые туристы отвечают на них в шуточной форме. Стоит помнить, что пограничники могут воспринять ваш ответ буквально, а это может привести к разного рода проблемам. Поэтому важно отвечать честно, коротко и без юмора. И помните, что в зоне пограничного контроля нельзя ничего фотографировать, так что первую фотографию из путешествия можно сделать позже.