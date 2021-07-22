Где людям не удастся побывать ни за какие деньги

На нашей планете есть места, куда закрыт путь даже сильным мира сего. Вернее, конечно, они могут попытаться сюда попасть, но вряд ли это закончится чем-то хорошим. Эти точки на карте мира свободны от людей, поскольку либо опасны для посещения, либо на их посещение введен запрет. А иногда — и то, и другое вместе. О местах, куда людям закрыт доступ, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Gautam Singh/NTB scanpix Gautam Singh/NTB scanpix

Пещера Ласко

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Этот комплекс древних пещер с уникальными наскальными рисунками, сделанными по оценкам экспертов, около 15-18 тысяч лет назад, был случайно открыт в 1940 году подростками. Ученые тщательным образом изучили пещеры, а в 1948 году Ласко была открыта для посещения туристов. Внутри было сделано искусственное освещение, а при входе в некоторые “залы” появились лестницы.

wikimedia.org

Популярность Ласко у туристов привела к тому, что от выдыхаемого людьми углекислого газа наскальные рисунки стали портиться: газ попросту разъедал изображения. Были проведены работы по их восстановлению, пытались также воссоздать микроклимат в пещере с помощью технических средств, но эта попытка потерпела фиаско. Чтобы не подвергать древние рисунки опасности, в 1963 году было принять решение полностью закрыть комплекс для посещений.

Остров Морган

На этом острове, расположенном на территории американской Южной Каролины люди не хотели жить никогда из-за его удаленности от материков. А теперь сюда никто не сможет попасть, даже если очень захочет. Дело в том, что на территории острова Морган обитает более 5 тысяч обезьян, зараженных вирусом герпеса. Болезнь эта очень заразная, а эффективного лекарства от нее нет.

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Зараженные обезьяны появились изначально в Пуэрто-Рико, где содержались в исследовательском центре. Но приматам удалось сбежать от ученых. Они начали заражать людей, а параллельно еще и размножаться. В итоге всех зараженных обезьян удалось отловить и отправить на отдаленный остров, где никто не живет. Этим местом и стал остров Морган. Сейчас для обычных людей сюда путь закрыт, посещать остров позволено лишь ученым для проведения исследований.

Остров Кеймада-Гранди

В Атлантическом океане у берегов Бразилии находится остров, который иначе называют Змеиным.

Prefeitura Municipal de ItanhaÃ

Ядовитыми пресмыкающимися заполнена буквально вся территория острова: менее чем на 0,45 км² приходится около 4000 особей одного из самых опасных видов змей на земле: островного ботропса. Их укусы крайне опасны и часто приводят к летальному исходу. Поэтому ступать на землю острова категорически запрещено.

Сентинельский остров

Gautam Singh/NTB scanpix