"Турцию обратно закроют?": россияне об открытии Египта

С 2015 года действовало правило о запрете полетов из России в Египет. В 2020 году его отменили и теперь для россиян будет доступно еще одно бюджетное направление с пляжным отдыхом в холода. Многие туристы положительно приняли новость об открытии Египта, но некоторые отзываются негативно. "Рамблер" собрал мнения россиян о том, что теперь из нашей страны будут летать самолеты в Египет.
Пока что точная дата возобновления авиасообщения не сообщается. Туроператоры заявили, что им нужна лишь неделя на подготовку, но пока никто точной информации не называет. В связи с этим, не все россияне верят в то, что чартеры действительно будут летать.
"Не верю я в это, ни с того ни с сего взять и открыть?", "Ну ничего, осталось подождать. Пять лет ждали, а тут недели три надо", — пишут туристы на тематическом форуме.
При этом россияне отметили, что из некоторых городов можно было все равно улететь в столицу Египта, несмотря на закрытое авиасообщение.
"У нас Красноярск-Каир каждую неделю летает, оттуда можно и на курорт", "Калининград-Каир летает каждую среду, приезжайте"
Открытия авиасообщения с Египтом ждут действительно давно. Слухи о том, что Россия возобновит полеты в эту страну, появились еще в апреле. Многие надеялись, что открытие случиться перед майскими праздниками, но этого не произошло. Уже тогда некоторые эксперты предрекали открытие Египта летом. Однако это самый неудачный сезон для страны.
"Спасибо, полетим хоть там и пекло", "Хотелось бы, чтобы в августе открыли", "А что там делать сейчас? Там же спечься можно", "А Турцию обратно закроют?"