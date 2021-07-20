"Турцию обратно закроют?": россияне об открытии Египта

С 2015 года действовало правило о запрете полетов из России в Египет. В 2020 году его отменили и теперь для россиян будет доступно еще одно бюджетное направление с пляжным отдыхом в холода. Многие туристы положительно приняли новость об открытии Египта, но некоторые отзываются негативно. "Рамблер" собрал мнения россиян о том, что теперь из нашей страны будут летать самолеты в Египет.

Пока что точная дата возобновления авиасообщения не сообщается. Туроператоры заявили, что им нужна лишь неделя на подготовку, но пока никто точной информации не называет. В связи с этим, не все россияне верят в то, что чартеры действительно будут летать.

"Не верю я в это, ни с того ни с сего взять и открыть?", "Ну ничего, осталось подождать. Пять лет ждали, а тут недели три надо", — пишут туристы на тематическом форуме.

При этом россияне отметили, что из некоторых городов можно было все равно улететь в столицу Египта, несмотря на закрытое авиасообщение.

"У нас Красноярск-Каир каждую неделю летает, оттуда можно и на курорт", "Калининград-Каир летает каждую среду, приезжайте"

Открытия авиасообщения с Египтом ждут действительно давно. Слухи о том, что Россия возобновит полеты в эту страну, появились еще в апреле. Многие надеялись, что открытие случиться перед майскими праздниками, но этого не произошло. Уже тогда некоторые эксперты предрекали открытие Египта летом. Однако это самый неудачный сезон для страны.