Самые опасные пляжи России и мира

Чтобы отдых не был испорчен, следует знать, где купаться нельзя и какие пляжи могут быть опасны для человека. "Рамблер" расскажет, на какие пляжи лучше не ехать отдыхать в свой отпуск.

В России есть три самых опасных пляжа. Первый из них находятся возле Каспийского моря в районе Махачкалы. Дело в том, что в этих краях в воде множество нефтяных отходов. В воде возле пляжей Смоляного мыса (Балтийское море) слишком много ядовитых химикатов. А на острове Суджук в Цемесской бухте в Новороссийске ежегодно опасное течение уносит жизни десятков путешественников.

При выборе туристического направления заграницей также стоит учитывать состояние пляжей. Так, на острове Боракай, Филиппины, необходимо внимательно смотреть под ноги, так как на местных пляжах множество морских ежей.

В Мексике на пляже Паланкар часто можно увидеть картину, как крокодил прогуливается мимо лежаков. Некоторые такие встречи туристов и хищников заканчиваются печальным исходом.

Пляж Килауэа на Гавайях считается одним из самых опасных на планете, поскольку с 1983 года продолжается извержение вулкана, и можно случайно наступить в лужу раскаленной лавы.