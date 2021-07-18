Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Как россиянам въехать в Беларусь в пандемию

Мира Маркина
40 минут назад
Беларусь манит туристов из России доступными ценами, вкусной едой, историческими достопримечательностями и отсутствием языкового барьера. Въехать на территорию страны проще, чем в страны Евросоюза, однако некоторые формальности для пересечения границы необходимы, особенно в пандемию. «Рамблер» рассказывает, как поехать в Беларусь летом 2021.
Как россиянам въехать в Беларусь в пандемию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Без веских оснований пускают только на поезде (в том числе и «Ласточке») или самолете. Для въезда необходим паспорт, можно российский. А также — отрицательный ПЦР-тест (в бумажном или электронном вариантах) на русском, беларусском или английском, сделанный не раньше, чем за 72 часа до прилета. Сертификат о вакцинации не избавляет прибывающих от сдачи теста.
Для прибытия автобусом, на машине или пешком нужна веская причина. Полный список граждан, которые имеют право прибывать по наземным границам, перечислен в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 18 мая 2021 года. Среди них — обучающиеся, отправляющиеся на лечение, члены семьи, приезжающие для ухода или похорон родственника. В каждом случае необходимо предоставить необходимые документы, они перечислены в Распоряжении.
Карантин. Соблюдать не нужно, если пересекать границу через российско-белорусские пункты поездом или на самолете.
Тест ПЦР. Граждане России (включая детей старше шести лет) обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее 72 часов до въезда в страну. Тест не нужно делать тем, кто едет транзитом не дольше 24 часов, либо въезжает страну по причине болезни или смерти родственника. Справка о тесте с отрицательным результатом также требуется россиянам, которые прибывают в Беларусь из других стран.
Возвращение. Все российские граждане обязаны в течение пяти дней после прибытия в Россию сделать повторный ПЦР-тест и загрузить его на портал госуслуг.
Ограничения для туристов. Локдауна или ограничения работы кафе, ресторанов и музеев нет. Можно свободно перемещаться и посещать общественные места при наличии маски.
Заграница,Правительство РФ,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители