Как россиянам въехать в Беларусь в пандемию

Беларусь манит туристов из России доступными ценами, вкусной едой, историческими достопримечательностями и отсутствием языкового барьера. Въехать на территорию страны проще, чем в страны Евросоюза , однако некоторые формальности для пересечения границы необходимы, особенно в пандемию. «Рамблер» рассказывает, как поехать в Беларусь летом 2021.

Без веских оснований пускают только на поезде (в том числе и «Ласточке») или самолете. Для въезда необходим паспорт, можно российский. А также — отрицательный ПЦР-тест (в бумажном или электронном вариантах) на русском, беларусском или английском, сделанный не раньше, чем за 72 часа до прилета. Сертификат о вакцинации не избавляет прибывающих от сдачи теста.

автобусом, на машине или пешком нужна веская причина. Полный список граждан, которые имеют право прибывать по наземным границам, перечислен в Для прибытиянужна веская причина. Полный список граждан, которые имеют право прибывать по наземным границам, перечислен в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 18 мая 2021 года . Среди них — обучающиеся, отправляющиеся на лечение, члены семьи, приезжающие для ухода или похорон родственника. В каждом случае необходимо предоставить необходимые документы, они перечислены в Распоряжении.

Карантин. Соблюдать не нужно, если пересекать границу через российско-белорусские пункты поездом или на самолете.

Тест ПЦР. Граждане России (включая детей старше шести лет) обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее 72 часов до въезда в страну. Тест не нужно делать тем, кто едет транзитом не дольше 24 часов, либо въезжает страну по причине болезни или смерти родственника. Справка о тесте с отрицательным результатом также требуется россиянам, которые прибывают в Беларусь из других стран.

Возвращение. Все российские граждане обязаны в течение пяти дней после прибытия в Россию сделать повторный ПЦР-тест и загрузить его на портал госуслуг.