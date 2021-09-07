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Инструкция: как россиянам въехать в Беларусь

Мария Каткова
2 часа назад

Въехать на территорию страны проще, чем в страны Евросоюза, но некоторые формальности необходимы.

Инструкция: как россиянам въехать в Беларусь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как добраться

Без веских оснований пускают только на поезде (в том числе и «Ласточке») или самолете. Для въезда необходим паспорт, можно российский. А также — отрицательный ПЦР-тест (в бумажном или электронном вариантах) на русском, беларусском или английском, сделанный не раньше, чем за 72 часа до прилета. Сертификат о вакцинации не избавляет прибывающих от сдачи теста.

Для прибытия автобусом, на машине или пешком нужна веская причина. Полный список граждан, которые имеют право прибывать по наземным границам, перечислен в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 18 мая 2021 года. Среди них — обучающиеся, отправляющиеся на лечение, члены семьи, приезжающие для ухода или похорон родственника. В каждом случае необходимо предоставить необходимые документы, они перечислены в Распоряжении.

На месте

Карантин. Соблюдать не нужно, если пересекать границу через российско-белорусские пункты поездом или на самолете.

Тест ПЦР. Граждане России (включая детей старше шести лет) обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее 72 часов до въезда в страну. Тест не нужно делать тем, кто едет транзитом не дольше 24 часов, либо въезжает страну по причине болезни или смерти родственника. Справка о тесте с отрицательным результатом также требуется россиянам, которые прибывают в Беларусь из других стран.

Ограничения для туристов. Локдауна или ограничения работы кафе, ресторанов и музеев нет. Можно свободно перемещаться и посещать общественные места при наличии маски.

Возвращение

Все российские граждане обязаны в течение пяти дней после прибытия в Россию сделать повторный ПЦР-тест и загрузить его на портал госуслуг.

Заграница,Правительство РФ,ЕС,
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