Радиация и гетто: самые странные виды туризма

Пока одни туристы стремятся провести отдых на пляже с коктейлем в руке, другие выбирают необычные маршруты. Некоторые из них, скажем прямо, пугают. "Рамблер" собрал самые странные виды туризма.

Атомный туризм

Самый известный и в то же время молодой вид туризма обязан своим появлением атому. С 6 августа 1945 года после взрыва ядерной бомбы над Хиросимой и Нагасаки началась новая эра атомного туризма. По данным специалистов, японские города, пострадавшие от американских бомб Второй мировой, интересуют туристов больше всего. Следом идет зона отчуждения Чернобыльской аварии.

Гетто-туризм

Впервые термин появился в средине нулевых. По сути, это путешествие по "черным" кварталам Нью-Йорка, Чикаго, Детройта, Лос-Анджелеса. Люди наслушались рэп треков про разборки и насилие и решили изучить места, где не действуют общепринятые законы. В других случаях под гетто-туризмом подразумевают поездки в бедные страны и города.

Репродуктивный туризм

Обеспеченные супружеские пары массово едут в страны с низким уровнем жизни, чтобы отыскать донора спермы или суррогатную мать. Для жителей развитых стран такой выход кажется более выгодным, чем пользоваться услугами внутри страны. Для жителей бедных стран — это возможность заработать. Однако большинство пока не признало этичность такой сделки.

Суицидальный туризм