8 июля Владимир Путин отменил запрет на чартерные рейсы российских авиакомпаний в Египет. Раньше в страну можно было попасть только через Каир, после чего нужно было добираться до основных курортов на автобусе через пустыню.

Туроператоры пребывают в праздничном настроении и готовятся к ажиотажному спросу. А что думают обычные российские туристы? «Рамблер» сделал обзор соцсетей. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Для многих россиян летний отдых связан именно с морем, а жара только усиливает желание плавать и загорать. Однако пандемия и природные катаклизмы внесли свои коррективы в планы россиян. Заоблачные цены, которые редко соответствуют качеству услуг, наводнения и коронавирусные ограничения снизили привлекательность отечественных курортов в глазах россиян. Закрытая Турция также не добавляла оптимизма.

Поэтому неожиданное открытие Египта для многих оказалось приятным сюрпризом. Хотя встречаются и другие мнения. Некоторые, например, указывают на то, что в Египте летом слишком жарко и рассчитывают отдохнуть там осенью. Другие вспоминают о причине запрета и сомневаются в целесообразности такого решения.

Юлия: «А что толку? Оперштаб теперь будет решать, открывать Египет или нет. А с головушкой у оперштаба совсем плохонько. Их действия и решения не поддаются ни какой логике. Так что рано радоваться».

Галина: «Разве закончилось расследование крушения самолета?»

Лена: «Египетские власти признали за собой вину, извинились и компенсировали семьям погибших?»

Ильгиз: «Сейчас в Египте слишком жарко, а к сентябрю наверное уже полноценно заработают чартеры».

Оксана: «Мы в начале ноября хотим отдохнуть. Надеюсь к этому времени, чартеры начнут на курорты летать».

Альфия: «Ну хоть что-то для народа, большое спасибо».

Валерий: «Ехать на 10 дней вдвоем за 70тыс. в сомнительную гостиницу с одним завтраком в Египет, или за 140тыс. ультравсёвключено в HV-1 в Турции - по моему, выбор очевиден. В Египет разве что от крайней бедности».

Алена: «Так нет ещё чартеров, запустят как раз дай бог к осени. Да и летом там крайне на любителя погодка, как и в Эмиратах, не сезон».

Вячеслав: «Запрет был из-за теракта. С того дня ничего не изменилось-не установлены ни организаторы, ни исполнители взрыва самолёта.. Пожалуй, я повременил бы с Египтом, хотя-дело каждого..»

Volgograd: «В начале осени будем пожинать страшные плоды безрассудного желания руководства обогатиться. Есть и хорошее: немного утихомирятся аппетиты Краснодара и Крыма, баснословно поднявших цену в 3-4 раза за год».