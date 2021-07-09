В сообществе «Типичный турист» был опубликован видеоролик с канадским паспортом, который поразил российских пользователей интернета. Подробности — в материале «Рамблера». Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Гражданин Канады выложил на YouTube видеозапись, где показал свой паспорт. Внешне обычный документ совершенно преобразился под светом ультрафиолетовой лампы. На страницах проступили сияющие цветные силуэты кленовых листьев (это дерево — символ Канады), колосьев, птиц, звезд, исторических личностей, пейзажей, архитектурных достопримечательностей и даже хоккеистов (национальная игра страны). Красочный паспорт удивил комментаторов.

Марина: «Красиво, очень. Но какова себестоимость документа?)) а так да, как игрушечка, раскраска».

Алексей: «Там, походу, что бы получить его, нужно хорошую пошлину заплатить».

Лариса: «Можно на ночь вместо сказки «читать».

Елена: «Офигеть! целый учебник по истории».

Люблю Одного: «Вау, прям Аватар, 3 серия».