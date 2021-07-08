Страны, которые пускают россиян с прививкой

Многие зарубежные страны уже открылись для россиян в этом году, поэтому выбор места летнего отдыха оказался шире, чем в прошлом. У всех стран правила въезда отличаются, но некоторые признали российскую вакцину "Спутник V". С ней туристов пускают даже без ПЦР-тестирования. "Рамблер" рассказывает, куда можно съездить, если вы вакцинированы.

Кипр

Несмотря на то, что Кипр входит в Евросоюз , туристы, прошедшие вакцинацию "Спутником V", могут не проходить дополнительные ПЦР-тесты перед вылетом и в аэропорту. На Кипр можно лететь, если вы прошли полный курс вакцинации. Также для въезда в страну не нужна виза, доступны прямые рейсы. Не вакцинированным нужно сдавать тест за 72 часа до вылета, а также проходить тестирование в аэропорту после посадки. До прихода результата необходимо соблюдать самоизоляцию.

Сербия

В Сербию летают регулярные прямые рейсы из Москвы, а виза туда не нужна, если вы летите менее, чем на 30 дней. В Сербию пускают только вакцинированных "Спутником V" туристов. Для этого нужен сертификат о вакцинации на английском языке. Дополнительные тестирования проходить не нужно.

Тунис

Регулярное авиасообщение с этой африканской страной не возобновлено, но туристы спокойно могут туда добраться. До 6 июля в страну без тестов пускали вакцинированных и переболевших, но для россиян ужесточили правила въезда. Теперь вакцинированные и переболевшие должны предоставлять справки об отрицательном тесте на коронавирус.

Турция

С 1 июня россияне с прививкой не должны сдавать ПЦР-тест и показывать справку. Туристы, которые еще не привились, должны предоставлять отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до прибытия в страну.

Хорватия