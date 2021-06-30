Авиационные тренды, возникшие в пандемию

Индустрия путешествий сильно изменилась в пандемию. Авиаперевозчики пытаются приспособиться к новым условиям, предлагая пассажирам новые тарифы и услуги. «Рамблер» рассказывает, какие особенности перевозок возникли в России и в мире.

Частные рейсы

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Из-за пандемии сильно пострадали коммерческие рейсы, однако пассажиры стали больше интересоваться частыми перелетами. Возник спрос на перевозку уязвимых категорий граждан: 65+, беременных и с ослабленным иммунитетом. В странах, где резко вводили ограничения на въезд и выезд, люди собирались и в складчину оплачивали рейс небольшого воздушного судна. Кроме того, пандемия сильно ударила по малому и среднему бизнесу. Предприниматели начали рассматривать высокую стоимость поездки как инвестицию: сорванные контракты приносили большие финансовые потери.

Тестирование в аэропорту

Услуга появилась в качестве эксперимента в октябре 2020 года. Пассажирам, путешествующим из Сан-Франциско на Гавайи предлагали пройти экспресс-тест и получить результаты за 15 минут.

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Сейчас услуга доступна в большинстве крупных аэропортов мира, в том числе и российских. Например, в Шереметьево доступны три вида: стандартный (результат за 10-24 часов), экспресс (за 2-3 часа), VIP (за 60-90 минут). Услуга платная, стоимость начинается от 1500 рублей. Ощутимый минус — не всякий экспресс-тест доступен для загрузки на сайт Госуслуг, а это обязательное требование после возвращения из-за границы.

Нестабильная цена билетов

Сезонные скачки в стоимости билетов — нормальное явление. Однако утомительные меры безопасности и постоянно меняющиеся требования отбили желание путешествовать у многих людей. Из-за этого осенью и зимой 2020 рейсы в регионы России и СНГ летали с несколькими людьми на борту, а порой и вовсе без них. Дабы привлечь клиентов, авиакомпании снизили цены на билеты в 1,5-2 раза. К примеру, билет Москва-Кемерово в оба конца в декабре 2020 стоил около 5000 тысяч рублей (при аналогичной цене в 9500 в 2019 году).