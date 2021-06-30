«Пока туристы выбирали отель, цены резко подскочили»

Турагентства Москвы отмечают взрывной спрос по Турции – с 22 июня, когда направление стало доступно для туристов, и до сих пор львиная доля заявок приходится на Анталью. При этом большая часть работы розничных компаний заключается в переносе туров, не состоявшихся из-за пандемии коронавируса.
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«Думаю, что за 1-2 недели туристы перебронируют основную массу ковидных туров и всё успокоится»,
– пишет один из участников дискуссии в чате «Источники ТурДома».
Представители розницы из российских регионов, напротив, в основном жалуются на недостаток интереса к Турции: количество заявок меньше, чем в доковидный период.
«Бронирования есть, но не так, как хотелось. Ожидания не оправдываются»,
– сказал корреспонденту редакции турагент из Екатеринбурга.
Руководители некоторых региональных компаний всё же со сдержанным оптимизмом комментируют ход продаж, но только на ближайшие даты. В глубину, по словам турагентов, бронирований мало: «Туристы живут по принципу "здесь и сейчас"!»
Еще один тренд текущего периода – резкий рост тарифов на туры в Турцию у всех туроператоров.
«Пока мои туристы выбирали отель в Кемере, прошел час-другой. За это время цены на гостиницы, которые они смотрели первыми, резко подскочили. Istanbul Beach 4* – не самый дорогой отель из «четверок» – с заездом 30 июня сначала стоил 73,8 тыс. руб., а буквально через час стал продаваться за 96,8 тыс. руб. Скорее всего, несколько броней встали подряд и из-за динамического ценообразования прайс автоматически вырос»,
– рассказала корреспонденту TourDom.ru директор турагентства «Валенсия» (Екатеринбург) Валентина Дмитриева.
Другой пример приводит Екатерина из турфирмы «Акапулько» (Ростов-на-Дону):
«Семья из троих взрослых и двух детей вылетает 28 июня на 7 ночей в отель “Дельфин Палас”, бронь на 264 тыс. руб. На следующий день захожу посмотреть – стоимость тура у того же туроператора поднялась до 320 тыс. руб.».
Сейчас, как отмечает один из турагентов, прайсы на дорогие качественные отели в Белеке и Анталье на первой линии «стабильно высокие». А вот в Сиде среднего уровня «пятерки» пока можно найти за адекватные деньги.
Уровень тарифов на резорты Турции по сравнению с доковидным периодом вырос значительно. Так, отель Silence Beach 5* на неделю на троих взрослых с вылетом в сентябре-2019 стоил 168,5 тыс. руб., текущая цена тура в этот отель с аналогичными параметрами в сентябре 2021 года – 269,9 тыс. руб. Таким образом, подорожание составило около 100 тыс. руб.!