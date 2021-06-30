«Пока туристы выбирали отель, цены резко подскочили»

Турагентства Москвы отмечают взрывной спрос по Турции – с 22 июня, когда направление стало доступно для туристов, и до сих пор львиная доля заявок приходится на Анталью. При этом большая часть работы розничных компаний заключается в переносе туров, не состоявшихся из-за пандемии коронавируса.

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«Думаю, что за 1-2 недели туристы перебронируют основную массу ковидных туров и всё успокоится»,

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– пишет один из участников дискуссии в чате «Источники ТурДома».

Представители розницы из российских регионов, напротив, в основном жалуются на недостаток интереса к Турции: количество заявок меньше, чем в доковидный период.

«Бронирования есть, но не так, как хотелось. Ожидания не оправдываются»,

– сказал корреспонденту редакции турагент из Екатеринбурга.

Руководители некоторых региональных компаний всё же со сдержанным оптимизмом комментируют ход продаж, но только на ближайшие даты. В глубину, по словам турагентов, бронирований мало: «Туристы живут по принципу "здесь и сейчас"!»

Еще один тренд текущего периода – резкий рост тарифов на туры в Турцию у всех туроператоров.

«Пока мои туристы выбирали отель в Кемере, прошел час-другой. За это время цены на гостиницы, которые они смотрели первыми, резко подскочили. Istanbul Beach 4* – не самый дорогой отель из «четверок» – с заездом 30 июня сначала стоил 73,8 тыс. руб., а буквально через час стал продаваться за 96,8 тыс. руб. Скорее всего, несколько броней встали подряд и из-за динамического ценообразования прайс автоматически вырос»,

– рассказала корреспонденту TourDom.ru директор турагентства «Валенсия» (Екатеринбург) Валентина Дмитриева.

Другой пример приводит Екатерина из турфирмы «Акапулько» (Ростов-на-Дону):

«Семья из троих взрослых и двух детей вылетает 28 июня на 7 ночей в отель “Дельфин Палас”, бронь на 264 тыс. руб. На следующий день захожу посмотреть – стоимость тура у того же туроператора поднялась до 320 тыс. руб.».

Сейчас, как отмечает один из турагентов, прайсы на дорогие качественные отели в Белеке и Анталье на первой линии «стабильно высокие». А вот в Сиде среднего уровня «пятерки» пока можно найти за адекватные деньги.