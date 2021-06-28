Пять лучших пляжей Черногории

В мае Черногория открыла границы российским туристам, причем на тех же условиях, что и до пандемии. То есть для посещения страны теперь не нужно сдавать ПЦР-тест. А в случае заражения коронавирусом уже на отдыхе туристам предоставят бесплатную медицинскую помощь. Как и раньше, действует безвизовый режим на 90 дней. При первом посещении Черногории, так же как и любого другого курорта за рубежом, возникает вопрос, как не прогадать при выборе места для отдыха. "Рамблер" сделал подборку лучших пляжей страны.

Милочер

Пляж Милочер — элитное благоустроенное побережье одноименного курортного поселка в восьми километрах от центра Будвы. Располагается в районе бывшего королевского курорта династии Карагеоргиевичей.

Протяженность пляжной линии — 280 метров. Длина всей бухты — около 400 метров. Участок покрыт мелкой галькой и песком. Вход в море — галечный, вода у побережья очень чистая. Берег окружает пышный парк-дендрарий, где произрастают редкие виды трав и деревьев: кипарисовые и оливковые рощи, сосны, пальмы, а также кактусы и магнолии. Вход в парк — бесплатный, он открыт круглогодично.

Пляж вблизи променада оборудован шезлонгами и зонтами, удобными раздевалками, душевыми и туалетом. Работают спасательный пункт, кафе, рядом есть парковка для машин. Уборных на пляже нет, но персонал пляжа разрешает пользоваться туалетом при отельном комплексе. Ресторан при пляже предлагает блюда средиземноморской и балканской кухонь, есть достойный выбор вин.

Бечичи

Бечичи — один из самых больших и живописных пляжей Черногории. Он расположен в Будванской ривьере в одноименном курортном поселке западнее Будвы. Пляж начинается от мыса Завала и тянется широкой золотистой полосой до Рафаиловичей.

Пологий вход в море и мягкий песок отлично подходят для отдыха с маленькими детьми, а большой выбор водных развлечений придется по душе любителям активного времяпровождения. Вдоль берега протянулась красивая набережная из брусчатки, на которой расположились многочисленные кафе, рестораны и сувенирные лавочки.

Несмотря на огромную популярность пляжа Бечичи, здесь даже в разгар сезона удивительно просторно, особенно если сравнивать с переполненными пляжами Будвы. Причин этому две: во-первых, Будва значительно более плотно населена и на ее побережье расположено гораздо больше отелей, а во-вторых — пляжная полоса Бечичи вдвое шире будванской и достигает почти 70 метров в ширину.

Яз

Пляж Яз является одним из множества удивительно красивых природных ландшафтов вдоль побережья Адриатического моря. Он расположен между двумя холмами: Страза и Грбаль. Территориально относится к Будванской ривьере и считается прекрасным местом для отдыха на побережье.

Пляж Яз состоит из двух частей и в сумме имеет протяженность порядка 1,7 километров. Покрытие разное: со стороны Будвы сначала идет скалистый берег, затем крупные камни, галька и к середине пляжа уже начинается мелкая галька. А на самой отдаленной от Будвы стороне пляжа — золотистый песок. Вход в море на пляже Яз везде пологий, береговая линия пляжа широкая, поэтому даже в августе тут всегда можно найти место, где можно свободно позагорать.

Каменово

Это широкий и пологий берег с галечным и песчано-галечным покрытием. Расположен он вдоль главной магистрали, ведущей к южным районам черногорского побережья. Его окружает богатая растительность, холмистая местностью и цветущие кустарники

Вход в воду на Каменово пологий, поэтому он хорошо подходит для отдыхающих с детьми. Вода чистая, прозрачная, относительно теплая. Главное преимущество пляжа Каменово в том, что ни один прибрежный поселок не выходит к морю в этой части береговой линии. Поэтому здесь никогда не бывает толпы отдыхающих, даже в августе.

На берегу работает несколько летних ресторана и кафе, из которых приносят напитки и блюда прямо к лежакам.

Пляж оборудован душами с пресной водой, раздевалками, туалетом, буйками. В аренду сдаются катамараны и гидроциклы. Есть небольшая детская площадка.

Жаница

@natali_ibragimova_93

Пляж Жаница расположен на полуострове Луштица в большой, хорошо укрытой от моря бухте. Берег покрыт мелкой белой галькой, также есть забетонированные участки. Вокруг пляжа растут многочисленные оливковые рощи. Вода в бухте Жаница отличается красивым бирюзовым оттенком.

Доступ на пляж свободный, добраться можно автодорогой через полуостров Луштица или морем. В летние месяцы между материковым побережьем и пляжем часто курсируют морские такси, на которых можно добраться и до окружающих достопримечательностей.