Куда улететь в отпуск и не пожалеть

Лето уже началось, и времени на размышления, куда поехать на отдых, почти не осталось. Между тем подумать есть о чем — поездка должна быть не только увлекательной, но и безопасной. Рассказываем, почему Хорватия
— идеальный выбор для путешествия в этом году.
Безопасность превыше всего
Пандемия заставила мир жить по новым правилам: маски, перчатки, флакончики с антисептиком давно стали привычными аксессуарами для тех, кто решительно взял на себя ответственность за собственное здоровье и здоровье своих близких. И конечно же, при планировании отпуска в первую очередь нужно думать о том, насколько безопасной окажется поездка. Страны с осторожностью открывают границы и далеко не для всех желающих. Происходит это только после всесторонней оценки эпидемиологической ситуации. Одна из таких стран – Хорватия
. Здесь с каждым днем уменьшается число заболевших, при этом вакцинация, наоборот, набирает обороты.
Страна открыта для туристов из России, однако есть определенные требования к тем, кто хочет сюда попасть. При этом выполнить достаточно всего лишь одно из них. Это не прихоть чиновников, а забота о здоровье местных жителей и гостей. Что за требования?
- Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета, или тест на антиген к коронавирусу, действительный в течение 48 часов.
- Сертификат о вакцинации, в котором будет указано, что последняя доза была введена минимум за две недели до поездки. В Хорватии признают российскую вакцину «Спутник V».
- Справка о том, что вы перенесли коронавирус не менее, чем за 11 дней до вылета, но не более, чем полгода назад.
- Справка, подтверждающая, что вы переболели коронавирусом, выданная не позже, чем за 11 дней до поездки, и сертификат о вакцинации. В этом случае достаточно одной дозы вакцины
- ПЦР-тест по прибытии и самоизоляция до получения результата. Это вариант для тех, кто не боится рисковать. Нужно быть готовым к тому, что тест может оказаться положительным и отпуск пойдет совсем не по тому сценарию, который планировался изначально.
В этом году Хорватия начала оформлять свою национальную визу для туристов, а также принимать тех, у кого есть национальные визы Болгарии, Румынии и Кипра (именно виза, а не про-виза). Также на территорию страны могут въехать те, у кого открыта шенгенская виза.
Обязательной в этом году стала страховка, лучше всего выбрать ту, которая покроет расходы на лечение коронавируса.
Как добраться
Россия восстановила регулярное авиасообщение с Хорватией. Из Москвы летают несколько авиакомпаний, причем не только в столицу Хорватии – Загреб, но и популярные курортные города – Сплит, Дубровник, Пула. Выбрать можно самый удобный вариант в зависимости от аэропорта и времени вылета, а также условий перевозчика. Чтобы ускорить прохождение пограничного контроля, можно заранее заполнить форму для пересечения границы и распечатать документ, который подтвердит оплаченное проживание.
Чем заняться
Провести отпуск в Хорватии и получить именно то, о чем так долго мечталось, сможет каждый. Если вы не любите долгие экскурсии, а любому активному отдыху предпочитаете удобный шезлонг и новую книжку, которую давно хотелось прочитать, но все не хватало времени – вы найдете то, что искали. Остается только выбрать время и тот самый пляж, откуда не захочется уходить.
Для тех, кому сложно не только лежать, но и в целом сидеть на месте, доступны дайвинг и парусный спорт, а также прогулки на велосипедах и мотоциклах. В Хорватии располагаются восемь национальных и 12 природных парков, например, парк Плитвицкие озера, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Стройные сосны, голубые озера, монументальные горы, шумные водопады – природа Хорватии удивит даже бывалых путешественников.
Где жить
Здесь все зависит только от вашей фантазии и предпочтений. Для ценителей традиционного комфорта – отели и апартаменты, если хочется палаточной романтики и единения с природой – кемпинги, любители морских просторов и ветра в волосах оценят путешествие с проживанием на яхте или катамаране.
Если вы хотите получить максимум впечатлений от поездки, арендуйте автомобиль в аэропорту и составьте свой неповторимый маршрут. Но его стоит продумать заранее, чтобы забронировать отели в выбранных городах.
Что есть
Путешественники, которые переезжают из одного региона страны в другой и заказывают одни и те же блюда в ресторанах и кафе, совершают большую ошибку и лишают себя тем самым возможности попробовать что-то новое. Не стесняйтесь просить совета у официантов или местных жителей, пусть они порекомендуют фирменное блюдо, которое готовят только здесь.
Фотограф: Maja Danica Pecanic
Например, в Далмации и на островах непременно стоит попробовать блюда из свежей рыбы и морепродуктов, а также арамбашичи, похожие на голубцы из кислой капусты с фаршем из разных видов мяса и приправами. В Истрии нельзя не заказать бузару из креветок в томатно-винном соусе, похлебку «йота» с овощами и копченостями, а с собой можно увезти знаменитый пашский сыр из овечьего молока. Он приобретает характерный солоноватый вкус от травы, на которую морской бриз приносит частицы соли и которой питаются овцы. В Славонии обязательно нужно попробовать блюда из мяса – чобанац из разных видов мяса с овощами и специями и шваргл, чем-то напоминающий холодец, а в подарок друзьям привезти кулен из свинины и суджук из говядины.
Пробуйте новое, не бойтесь экспериментов, и Хорватия
станет для вас особенной страной, куда непременно захочется вернуться.