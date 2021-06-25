Куда улететь в отпуск и не пожалеть

Лето уже началось, и времени на размышления, куда поехать на отдых, почти не осталось. Между тем подумать есть о чем — поездка должна быть не только увлекательной, но и безопасной. Рассказываем, почему Хорватия — идеальный выбор для путешествия в этом году.

Безопасность превыше всего

Пандемия заставила мир жить по новым правилам: маски, перчатки, флакончики с антисептиком давно стали привычными аксессуарами для тех, кто решительно взял на себя ответственность за собственное здоровье и здоровье своих близких. И конечно же, при планировании отпуска в первую очередь нужно думать о том, насколько безопасной окажется поездка. Страны с осторожностью открывают границы и далеко не для всех желающих. Происходит это только после всесторонней оценки эпидемиологической ситуации. Одна из таких стран – Хорватия . Здесь с каждым днем уменьшается число заболевших, при этом вакцинация, наоборот, набирает обороты.

Страна открыта для туристов из России, однако есть определенные требования к тем, кто хочет сюда попасть. При этом выполнить достаточно всего лишь одно из них. Это не прихоть чиновников, а забота о здоровье местных жителей и гостей. Что за требования?

Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета, или тест на антиген к коронавирусу, действительный в течение 48 часов.

Сертификат о вакцинации, в котором будет указано, что последняя доза была введена минимум за две недели до поездки. В Хорватии признают российскую вакцину «Спутник V».

Справка о том, что вы перенесли коронавирус не менее, чем за 11 дней до вылета, но не более, чем полгода назад.

Справка, подтверждающая, что вы переболели коронавирусом, выданная не позже, чем за 11 дней до поездки, и сертификат о вакцинации. В этом случае достаточно одной дозы вакцины

ПЦР-тест по прибытии и самоизоляция до получения результата. Это вариант для тех, кто не боится рисковать. Нужно быть готовым к тому, что тест может оказаться положительным и отпуск пойдет совсем не по тому сценарию, который планировался изначально.

В этом году Хорватия начала оформлять свою национальную визу для туристов, а также принимать тех, у кого есть национальные визы Болгарии, Румынии и Кипра (именно виза, а не про-виза). Также на территорию страны могут въехать те, у кого открыта шенгенская виза.

Обязательной в этом году стала страховка, лучше всего выбрать ту, которая покроет расходы на лечение коронавируса.

Как добраться

Россия восстановила регулярное авиасообщение с Хорватией. Из Москвы летают несколько авиакомпаний, причем не только в столицу Хорватии – Загреб, но и популярные курортные города – Сплит, Дубровник, Пула. Выбрать можно самый удобный вариант в зависимости от аэропорта и времени вылета, а также условий перевозчика. Чтобы ускорить прохождение пограничного контроля, можно заранее заполнить форму для пересечения границы и распечатать документ, который подтвердит оплаченное проживание.

Чем заняться

Провести отпуск в Хорватии и получить именно то, о чем так долго мечталось, сможет каждый. Если вы не любите долгие экскурсии, а любому активному отдыху предпочитаете удобный шезлонг и новую книжку, которую давно хотелось прочитать, но все не хватало времени – вы найдете то, что искали. Остается только выбрать время и тот самый пляж, откуда не захочется уходить.

Для тех, кому сложно не только лежать, но и в целом сидеть на месте, доступны дайвинг и парусный спорт, а также прогулки на велосипедах и мотоциклах. В Хорватии располагаются восемь национальных и 12 природных парков, например, парк Плитвицкие озера, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Стройные сосны, голубые озера, монументальные горы, шумные водопады – природа Хорватии удивит даже бывалых путешественников.

Фотограф: Luca Esenko

Где жить

Здесь все зависит только от вашей фантазии и предпочтений. Для ценителей традиционного комфорта – отели и апартаменты, если хочется палаточной романтики и единения с природой – кемпинги, любители морских просторов и ветра в волосах оценят путешествие с проживанием на яхте или катамаране.

Если вы хотите получить максимум впечатлений от поездки, арендуйте автомобиль в аэропорту и составьте свой неповторимый маршрут. Но его стоит продумать заранее, чтобы забронировать отели в выбранных городах.

Что есть

Путешественники, которые переезжают из одного региона страны в другой и заказывают одни и те же блюда в ресторанах и кафе, совершают большую ошибку и лишают себя тем самым возможности попробовать что-то новое. Не стесняйтесь просить совета у официантов или местных жителей, пусть они порекомендуют фирменное блюдо, которое готовят только здесь.

Фотограф: Maja Danica Pecanic

Например, в Далмации и на островах непременно стоит попробовать блюда из свежей рыбы и морепродуктов, а также арамбашичи, похожие на голубцы из кислой капусты с фаршем из разных видов мяса и приправами. В Истрии нельзя не заказать бузару из креветок в томатно-винном соусе, похлебку «йота» с овощами и копченостями, а с собой можно увезти знаменитый пашский сыр из овечьего молока. Он приобретает характерный солоноватый вкус от травы, на которую морской бриз приносит частицы соли и которой питаются овцы. В Славонии обязательно нужно попробовать блюда из мяса – чобанац из разных видов мяса с овощами и специями и шваргл, чем-то напоминающий холодец, а в подарок друзьям привезти кулен из свинины и суджук из говядины.