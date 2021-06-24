«У нас отдыхают стоя»: эксперты об открытии Турции

С 22 июня Россия возобновила полномасштабное авиасообщение с Турцией и запустила первые рейсы на любимые курорты отечественных туристов после перерыва в три месяца. За этим последовал ажиотажный спрос на путевки в средиземноморскую страну, а также начали появляться новости о резком росте цен на туры и массовой аннуляции поездок на юг России. Действительно ли россияне захотели променять Черное море на Турцию, как добраться до популярного зарубежного курорта самостоятельно, сколько сейчас стоят путевки в Анталью, почему путешествия за границу могут быть рискованными и где можно отдохнуть бюджетнее — разбиралась «Лента.ру»

Правила въезда

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Сейчас попасть в Турцию может практически каждый россиянин — виза для пересечения границы не требуется, а возобновленное чартерное авиасообщение из 32 городов позволяет бюджетно слетать на море жителям нескольких регионов. Тем не менее для въезда в страну путешественникам все же придется столкнуться с некоторыми ограничениями.

Так, невакцинированным и не переболевшим коронавирусом туристам старше шести лет понадобится сдать ПЦР-тест на коронавирус не позднее чем за 72 часа до вылета. При этом на справке с результатами анализов должен быть QR-код — его потребуют при посадке на борт в России.

Вместо ПЦР-теста путешественники могут предоставить и справку с результатами экспресс-теста на антигены к COVID-19, сделанную не ранее чем за 48 часов до прибытия в Турцию. При этом туроператоры напоминают, что тест на антигены — аналог ПЦР-теста и его нельзя путать с анализом крови на антитела.

Вакцинированным же туристам не понадобится никаких дополнительных документов при пересечении границы. Им будет необходимо показать сертификат о полной вакцинации двумя дозами, произведенной не позднее чем за 14 дней до въезда в Турцию. Справка должна быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.

Также от сдачи ПЦР-теста освобождены туристы, переболевшие коронавирусом. Им нужно будет продемонстрировать официальную справку от органов здравоохранения государства, свидетельствующую о том, что в течение последних шести месяцев до даты въезда в Турцию они перенесли COVID-19. Тем не менее, как отмечают эксперты, форма такой справки и ее содержание пока остаются неясными, поэтому туристам не советуют использовать этот вариант.

Помимо вышеупомянутых документов все путешественники старше шести лет должны заполнить форму по ссылке за 72 часа до прилета в Турцию, а затем распечатать ее или скачать на телефон и предъявить при посадке в самолет. После заполнения анкеты туристы получают персональный HES-код, необходимый для заселения в отель.

Что может помешать россиянам

Открытие Турции вызывает обеспокоенность у экспертов отрасли. Некоторые заявили о резком росте цен на путевки в средиземноморскую страну — так, директор по развитию сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов отметил, что десятидневный тур на двоих в пятизвездочный отель с вылетом из Москвы стоил около 75-80 тысяч рублей, а уже к 22 июня цена подскочила на 50-80 процентов. Портал Level.Travel также подтвердил, что стоимость тура в среднем возросла минимум на 30 процентов.

Тем не менее другие туроператоры опровергли эту информацию и объяснили, что россияне быстро бронируют самые дешевые объекты размещения, поэтому когда эти туры исчезают из продажи, то остаются более дорогие варианты

Но даже несмотря на хорошее соотношение цены и качества на отдых в Турции, открытие зарубежных направлений преждевременно, считает руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

«Всегда так, как только небольшое улучшение в эпидемиологической ситуации, тут же принимается решение о возобновлении рейсов. Мы на эти грабли постоянно наступаем. Это резко противоречит серьезности эпидемической ситуации», — уточнил он.

«Лента.ру» поговорила с другими специалистами туристической отрасли и выяснила, насколько рискованно сейчас отправляться в Турцию.

«У нас отдыхают на пляжах стоя»

Дарья, руководитель пресс-службы российского туроператора «Интурист»

В целом туры в Турцию, если брать равнозначные условия, стоят в два или даже четыре раза дешевле, чем отдых с теми же параметрами в России. Например, отель категории четыре звезды «все включено» в Сочи или в Анапе будет стоить 95 тысяч рублей на двоих в неделю с заездом в начале июля, а в Турции такой же отдых обойдется от 45 тысяч. Суммы указаны с учетом перелета из Москвы.

При этом в России существует острая нехватка пятизвездочных объектов размещения — с all inclusive таких отелей практически нет, и наибольшая их концентрация, как ни странно, сейчас наблюдается в Анапе, даже не в Сочи. Если сравнивать Анапу и Аланью, то проживание в гостинице пять звезд в Турции на первой береговой линии с собственным пляжем обойдется в 55 тысяч рублей на неделю, а в Анапе — 185-195 тысяч в зависимости от дат заезда с перелетом. То есть по стоимости отдыха в пятизвездочных отелях наш юг оказывается дороже почти в четыре раза.

Причем в Крыму таких предложений с системой «все включено» в принципе нет. Можем взять, например, ту же известную Mriya Resort — неделя с завтраком и ужином там будет стоить около полумиллиона рублей. И даже при таких расценках все бронирования у курорта на стопе уже до сентября.

Если говорить о перебронированиях России на Турцию, таких случаев вообще единицы. Прошло четыре дня с момента открытия продаж в Турцию, и реальных аннулирований путевок почти нет. Возможно, что аннуляции туров по России даже не связаны с тем, что люди хотят отказаться от отдыха на нашем юге, — кто-то мог, например, заболеть или появились другие личные причины.

Но туристы действительно сейчас интересуются, можно ли обменять тот же Крым, где случилось наводнение, на заграничные поездки. Технически такая возможность существует, но когда мы объясняем, на каких условиях придется это сделать, в 99 процентах случаев желание у путешественников отпадает.

Во-первых, если бронировался невозвратный тариф на авиабилете, компенсировать его стоимость не получится, во-вторых, клиентам придется выплатить неустойку гостинице, это называется «фактически понесенные расходы». Какими конкретно они будут, неизвестно, нужно запрашивать информацию у конкретной гостиницы. Некоторые объекты могут аннулировать бронь и без штрафа, но если остается два дня до заезда, то нужно понимать, что отель уже никому это номер не продаст, соответственно, выплата штрафа составит 100 процентов.

Но дело еще и в том, что, когда авиасообщение ограничили, многие из тех, кто уже забронировал Турцию, не стали менять свои планы и просто ждали открытия границ. Перебронировали Турцию на Россию и другие страны в основном те, у кого были жестко привязаны даты отпуска. Такие туристы отправились либо по России, либо на Кубу и в Мексику, на Мальдивы. Сейчас же, когда появился выбор из недорогих предложений, туристы в подавляющем большинстве будут выбирать безвизовую Турцию. Тем более, что в России все уже забронировано.

То, что российский юг загружен, — это факт. В прошлом году я сама была в августе в Сочи, в Имеретинской бухте. Если находиться в отеле, то все комфортно, но если выходить на набережную, на променад, то там как в Новый год на Красной площади. Не для всех подойдет такой вариант

Я понимаю, что если бы в этом году не открылась Турция, то людей было бы еще больше. В сети есть фотографии, где гости отдыхают на пляжах стоя. Это похоже на правду, потому что даже в прошлом году в 10 утра на приотельном пляже уже не было мест от слова совсем. Ни на лежаках, ни возле лежаков. Там было как в вагоне метро в час пик.

При этом в Турции очень жестко соблюдаются меры антиковидной безопасности. Начнем с того, что теперь туристы в ресторанах даже не накладывают сами еду, это делает повар или официант. Кроме того, везде просят соблюдать масочный режим. Также сейчас там закрыты спа, производится тщательная уборка всех номеров и общественных мест с антисептиками, очистка вентиляционных систем. Там в принципе продумано все так, чтобы нигде не было столпотворения людей.

Поэтому полагаю, что открытие Турции не переориентирует туристов, которые уже забронировали наши Сочи и Анапу, на это направление, при этом сможет разгрузить отечественные курорты и избежать овербукингов.

«С детьми — только внутренний туризм»

Глава межрегиональной общественной организации Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова

Открытие Турции на массовый отток из Крыма и Севастополя не повлияет, потому что Крым — это свой турист, Турция — свой. Даже когда авиасообщение ограничили на майские праздники, все говорили, что полмиллиона россиян сейчас поедут в Крым — это абсурд. Те, кто любят Турцию, будут ездить в Турцию. Те, кто любят Крым, отправятся в Крым. Тут совершенно разные целевые аудитории.

Я допускаю, что какой-то небольшой процент путешественников может действительно переориентироваться после возобновления авиасообщения. Но с точки зрения безопасности я бы выбрала для отдыха с детьми именно российский юг. Если за границей случится какая-то опасная ситуация, например, рост числа инфицированных, то будет сложнее организовать лечение и обсервацию.

Я прекрасно понимаю, что обстановка с коронавирусом и на российских курортах не совсем гладкая, но тут я хотя бы у себя дома и понимаю, куда обращаться, если что. Мне просто так будет спокойнее. Поэтому с детьми — только внутренний туризм.

Но открытые границы — это не проблема, а даже наоборот — у людей всегда должен быть выбор и свобода передвижения. К тому же некоторые отели в Крыму начали действительно завышать цены. Я как-то видела у нас объявление про отдых в глэмпинге — там хорошая красивая палатка с удобствами, но за 16 тысяч в ночь! Меня это возмутило.

Я всех отельеров всегда предупреждаю, что этот год — особенный, у некоторых туристов просто нет выбора. Но так будет не всегда. И тем, кто завышает сейчас цены в три-четыре раза, я говорю: «Плакать вы будете в следующем году! Из-за недополученной прибыли и возмущенных отдыхающих».

И Турция сейчас, насколько я вижу, использует разные маркетинговые ходы. Например, все начали рекламировать горящие туры, самые бюджетные. И эти горящие туры с крайне низкими ценами сравнивают с нашими российскими путевками. Это неправильно. Через месяц там будут совершенно другие цифры, когда все дешевые туры раскупят

Я еще переживаю за то, что через пару месяцев в Турции начнется новая волна заболеваний, потому что туда поедут туристы и там станет больше заражений. Это мой прогноз. Но это вовсе не значит, что я против открытия зарубежных стран. Есть же понятие емкости. И у наших курортов тоже есть своя емкость, своя пропускная способность дорожных сообщений. Однако я призываю не сдавать пока путевки в Крым, чтобы улететь в Турцию, потому что это более рискованно.

«Открытие Турции — это хорошая новость»

Публичный эксперт по туризму, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр

С новостями про массовую отмену туров очень двоякая история, потому что есть невыездные люди, их три миллиона, а это большая цифра. У них просто нет выбора, и они перекрывают большую часть статистики. Во-вторых, есть проблема у нашего юга с дефицитом номерного фонда и качественными отелями. Говорить о том, что Турция перетянет на себя какой-то процент туристов, пока рано. Это голословно, потому что нет никакой официальной статистики.

Но, конечно, сейчас, после новости о возобновлении авиасообщения, люди предпочтут средиземноморские курорты. Хотя бы потому, что на российском юге уже все загружено до 90 процентов. И зачастую у нас невозможно найти соизмеримое с Турцией размещение по бюджету и качеству.

В Турции очень много гостиниц, на нашем юге пока такой инфраструктуры нет. Наш туризм только-только начали развивать — чудес не бывает, и на побережье не вырастут новые отели, как грибы.

А вся информация в СМИ про массовую аннуляцию — это вбросы, которые не подтверждаются настоящими данными. Ни один туроператор пока не заявил о повальной отмене путевок. Да и информация о росте стоимости поездок в Турцию не подтверждается.

Дело в том, что цены просто сравнивают сейчас с доапрельскими, но ведь и сезонность имеет значение, ее надо учитывать. Конечно, до апреля размещение в отелях стоило на 20 процентов дешевле, потому что это не сезон в Турции, там еще в море купаться нельзя.

30-40 процентов

на столько в среднем подорожал туризм во всем мире

И не нужно забывать о том, что кризис, в котором была вся отрасль, нужно как-то перебить, выйти на рентабельность, поэтому из-за пандемии в целом на всю туриндустрию по всем направлениям цены выросли в среднем на 30-40 процентов. А Турцию выгоднее всего бронировать на сентябрь, в бархатный сезон. Летом же цены будут относительно высокими. Но я еще раз повторюсь, что нам придется привыкнуть к тем цифрам, которые есть сейчас. И внутренний, и внешний туризм стал дорогим.

Открытие Турции — это в любом случае хорошая новость, потому что люди, изголодавшиеся по морю, поехали бы только на наше побережье. Оно не резиновое, там уже тоже начался всплеск заболеваний, потому что отдыхающие в буквальном смысле лежат друг на друге на пляжах. Это очень плохо. Краснодарский край и Крым не могут удовлетворить тот многомиллионный спрос, который сейчас случился.

Если бы вы видели меры, которые соблюдаются в Турции и в Дубае, вы бы поняли, что находиться там даже безопаснее, чем, возможно, в Москве. Потому что там каждые пять минут протирают полочку санитайзером. К тому же мы действительно научились путешествовать в условиях пандемии — с ПЦР-тестами, с тестами на антитела и сертификатами о вакцинации. Это безопаснее, чем ездить в метро, потому что у туристов есть некий допуск, который показывает, что они здоровы.

Заболеть, конечно, можно, где угодно, но мне было сложно понять, например, почему в Сочи и в Крыму заселяли туристов без теста, и по возвращении не требовалось никаких анализов. Мне кажется, допустить такое было грубой ошибкой

Что касается повторного закрытия Турции, я могу сказать, что риск есть всегда и в любом случае. Мы живем в мире очень резких изменений. Утверждать, что все будет гладко, нельзя, но летом точно очень маловероятно закрытие Турции, потому что это не игрушки.