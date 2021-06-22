«Бюджетные предложения туров в Турцию есть»

«Россияне раскупили все дешевые туры в Турцию», – сообщило 22 июня РИА «Новости» со ссылкой на комментарий туроператора «Интурист». По данным компании, в первую очередь пользуются спросом самые бюджетные предложения – как только они заканчиваются, минимальные цены становятся выше.

В качестве подтверждения приведены данные интернет-турагентства Level.Travel. Если в прошлую пятницу тур в Турцию на неделю с вылетом из Москвы и проживанием в гостинице 3* можно было приобрести за 27 тыс. руб. на двоих, то сейчас – минимум за 37 тыс. Туры в отели 4* продаются по цене от 43 тыс., пятизвездочные – от 55 тыс., при том что ранее их цена составляла 33 тыс. и 42 тыс. соответственно.

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Действительно, на сайтах туроператоров сейчас немного предложений отдыха в Турции по цене до 40 тыс. руб. Например, у ANEX Tour за эти деньги можно найти три варианта с проживанием в Аланье.

У Sunmar туры в Аланью c вылетом в последних числах июня продаются за 38–39 тыс. руб. У «Пегаса» в наличии отдых в Кемере минимум за 36 700 (Ares City 3*).

Тем не менее специалисты считают, что повышение цен – сугубо техническое, оно связано с автоматической реакцией систем бронирования на большое количество запросов и вряд ли продлится долго. По словам руководителя компании «Бизнес Ресурс» Дмитрия Аглямова, на ажиотаже цены «чуть взлетели», однако предстоит корректировка в обратную сторону. Причина в том, что многие туристы уже запланировали и оплатили свой отдых в России и вряд ли будут отказываться от него, так как это невыгодно. Эксперт считает, что турецкие компании переоценивают спрос: «Будет ценовой спад, а потом конкурентная борьба отелей за туриста».

Кроме того, делать выводы о движении цен только на основе выборки из самых дешевых отелей – не совсем верно. По данным того же Level.Travel, средний чек по турам в Турцию сейчас составляет 113 652 руб . Это говорит о том, что у туристов востребованы самые разные предложения, а не только экономичные.

«Наиболее востребован средний ценовой сегмент отелей. Бюджетные предложения есть, цены начинаются от 40 тыс. на неделю в отель 4* на “всё включено”. Но дело в том, что лететь в самые дешевые варианты туристы не всегда готовы, поэтому ищут оптимальные варианты по соотношению цены и набора услуг», – рассказали в ANEX Tour.