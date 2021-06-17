Опубликовано видео падения фуникулера в Италии

Итальянский телеканал опубликовал видео с моментом падения фуникулера на севере Италии. В кабине находились туристы, погибло 14 человек.

23 мая произошло крушение кабины на фуникулере недалеко от озера Маджоре. На видео видно, как кабина движется наверх, потом внезапно начинает с большой скоростью лететь в другую сторону. Когда она проходила мимо одной из опор, трос оборвался и кабина упала на крутой склон, поросший деревьями.

Сообщается, что туристы ехали из курортного городка Стреза на гору Моттарроне в Пьемонте. Погибли 14 человек, среди которых было двое детей. В трагедии выжили двое детей девяти и пяти лет. Старший позже скончался в больнице от полученных травм. Пятилетний ребенок до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее очевидцы также сообщали, что причиной трагедии стал оборвавшийся трос. Спасатели, прибывшие на место крушения кабины, установили, что она упала с 20-метровой высоты и пролетела по склону прежде, чем ее остановили деревья.

По результатам аварии было возбуждено уголовное дело. Задержаны владелец эксплуатирующей канатную дорогу компании Луиджи Нерини, а также два руководящих сотрудника фирмы.