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Миллионы пауков устроили "апокалипсис" в Австралии

Анна Арсеньева
17 июня 2021
Миллионы пауков сбежали от потопа и устроили "апокалипсис" в Австралии. Насекомые оплели толстыми слоями паутины деревья, кустарники и хозяйственные постройки.
Местных жителей нашествие пауков напугало. Они поделились снимками и видео произошедшего в социальных сетях.
"Если наводнения вам показалось мало, получите паучий апокалипсис", - написал один из жителей штата Виктория.
По словам профессора Дитера Хочули из Университета Сиднея, эти пауки относятся к семейству стифидовых. Они живут между слоями паутины и спасаются от сильных дождей и паводков, выползая на возвышенности.
Смотрите видео, как пауки заполонили Австралию.
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