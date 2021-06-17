Миллионы пауков устроили "апокалипсис" в Австралии

Миллионы пауков сбежали от потопа и устроили "апокалипсис" в Австралии. Насекомые оплели толстыми слоями паутины деревья, кустарники и хозяйственные постройки.

По словам профессора Дитера Хочули из Университета Сиднея, эти пауки относятся к семейству стифидовых. Они живут между слоями паутины и спасаются от сильных дождей и паводков, выползая на возвышенности.