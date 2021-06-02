Названы лучшие отели Турции с системой «все включено»

Отель Otium Seven Seas в древнем портовом городе Сиде назвали лучшей гостиницей в Турции, работающей по системе «все включено». К такому выводу пришли эксперты немецкого туристического онлайн-издания Travel Book.

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По итогам опроса, проведенного изданием среди нескольких миллионов респондентов, шесть из 25 выбранных читателями отелей all inclusive оказались турецкими. В рейтинге также оказались Sherwood Dreams Resort в Белеке, Xanadu Island в Бодруме и Sirene Belek Hotel.

Президент рабочей группы по туризму Антальи Реджеп Явуз заявил, что Турция — самая мощная страна в Европе, работающая по системе «все включено», а курортный город Анталья является в этом смысле самым важным направлением в мире.

В список также вошли места отдыха из Франции, Португалии, Испании, Черногории, Италии и Кипра.