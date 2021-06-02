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Названы лучшие отели Турции с системой «все включено»

Lenta.ru
6 часов назад
Отель Otium Seven Seas в древнем портовом городе Сиде назвали лучшей гостиницей в Турции, работающей по системе «все включено». К такому выводу пришли эксперты немецкого туристического онлайн-издания Travel Book.
Названы лучшие отели Турции с системой «все включено»
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По итогам опроса, проведенного изданием среди нескольких миллионов респондентов, шесть из 25 выбранных читателями отелей all inclusive оказались турецкими. В рейтинге также оказались Sherwood Dreams Resort в Белеке, Xanadu Island в Бодруме и Sirene Belek Hotel.
Президент рабочей группы по туризму Антальи Реджеп Явуз заявил, что Турция — самая мощная страна в Европе, работающая по системе «все включено», а курортный город Анталья является в этом смысле самым важным направлением в мире.
В список также вошли места отдыха из Франции, Португалии, Испании, Черногории, Италии и Кипра.
27 мая в Турции рассказали об изменениях в системе «все включено». Речь идет о новшестве, введенном в большинстве отелей, — запрете отдыхающим самим накладывать себе еду, за них теперь это делают официанты. По словам мэра турецкого города Бодрума Ахмета Араса, ограничения могут сохраниться и после пандемии коронавируса.
Заграница,Все включено,
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