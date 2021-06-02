Отели Туниса не готовы к приему туристов

Съездившая в Тунис россиянка порассуждала об отдыхе в разгар пандемии коронавируса и пришла к выводу, что местные отели еще не готовы к приему туристов. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен»

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Например, в гостинице, где остановилась путешественница, не работал детский клуб, были скудные завтраки и неблагоустроенный пляж с большим количеством водорослей.

«Стараться им нужно больше и работать более оперативно, а иначе после открытия Турции или других направлений Тунис проиграет на их фоне»,

— рассказала путешественница.

Тем не менее, автор упомянула несколько достоинств объекта размещения — усиленную охрану, чистоту в номерах, зеленую территорию и удобный трансфер до аэропорта.