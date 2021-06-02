Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россиянка рассказала о неготовности отелей к приему туристов

Lenta.ru
1 час назад
Съездившая в Тунис россиянка порассуждала об отдыхе в разгар пандемии коронавируса и пришла к выводу, что местные отели еще не готовы к приему туристов. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».
Отели Туниса не готовы к приему туристов
Фото: Lenta.ru Lenta.ru
Например, в гостинице, где остановилась путешественница, не работал детский клуб, были скудные завтраки и неблагоустроенный пляж с большим количеством водорослей.
«Стараться им нужно больше и работать более оперативно, а иначе после открытия Турции или других направлений Тунис проиграет на их фоне»,
— рассказала путешественница.
Тем не менее, автор упомянула несколько достоинств объекта размещения — усиленную охрану, чистоту в номерах, зеленую территорию и удобный трансфер до аэропорта.
В качестве плюса отпуска в Тунисе россиянка также назвала возможность посмотреть страну без толп туристов. Так, в зоопарке Friguia Animal Park не было очередей, а «жирафа кормили с ладони и делали селфи».
Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители