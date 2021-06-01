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Как иностранцы вычисляют русских за рубежом

Мира Маркина
22 часа назад
Встречая иностранцев в России, мы нередко пытаемся вычислить, откуда они приехали. Но вместе с тем и россияне, оказавшись за рубежом, подчас становятся предметом исследования для местных жителей. Впрочем, есть несколько признаков, по которым иностранцы безошибочно выявляют русских. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Как иностранцы вычисляют русских за рубежом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ухоженность женщин

Большинство европейских девушек отдают предпочтение комфортной неброской одежде, почти не носят макияж и равнодушны к бьюти-процедурам вроде маникюра. Россиянки же выходят из дома во всеоружии: нередко надевают каблуки без повода и регулярно посещают салоны красоты.

Угрюмый вид

В то время как американцы широко улыбаются случайным прохожим, русские глядят волком. В многочисленных опросах иностранцы нередко подчеркивали, что у россиян, как правило, хмурый и осторожный вид.

Предпочтения в еде

Увидев за рубежом туриста, который ест суп с хлебом, можно безошибочно сказать, что он из России или из стран бывшего СССР. Вдобавок к этому, на "шведском столе" россияне двигаются вдоль линии выдачи, в то время как европейцы сначала окинут взглядом меню, а уже потом пойдут за едой.

Манеры

Россияне предпочитают здороваться только со знакомыми людьми. Для русского человека странно поприветствовать человека в лифте отеля, если они видят его впервые. А вот иностранцы могут расценить такое поведение как неуважение.
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