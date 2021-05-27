Сколько будет стоить россиянам отдых в Мексике

С 29 мая Россия возобновит регулярные рейсы в Мексику. "Рамблер" расскажет, во сколько россиянам обойдется отдых в этой стране.

Мексика считается одной из самых посещаемых стран в мире. В этом месте туристов ждут уникальная культура, включающая различные фестивали, города c архитектурой времен испанского колониального господства, руины древних мезоамериканских городов, природные заповедники и пляжные курорты в сочетании с благоприятным климатом. Также не стоит забывать и про мексиканскую кухню — смесь индейских и европейских традиций.

Пик туристического сезона в Мексике приходится с октября до середины лета. В стране хорошо развит отдых, и есть множество отелей с питанием "все включено". До пандемии Мексика входило в число самых популярных направлений и имела высокий спрос благодаря хорошим ценовым предложениям.

На сегодняшний день путевка в эту страну обойдется примерно в 200 тысяч в гостиницу "четыре звезды" на 10 ночей при вылете второго июня на двоих взрослых. В отель "пять звезд" с теми же параметрами стоимость путешествия составит около 250 тысяч рублей. А при самостоятельном путешествии авиабилеты в обе стороны на одного пассажира обойдутся около 80 тысяч рублей.