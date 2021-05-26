"Меня украдут": почему люди боятся путешествий в одиночку

В нашем менталитете отдых в одиночестве почему-то до сих пор воспринимается с удивлением. Зачем куда-то ехать одному, если можно поехать вместе? И у совместных, и у соло-путешествий есть свои плюсы. Однако многим людям обязательно нужна компания. А если попутчики не найдутся, они готовы даже отказаться от поездки. "Рамблер" рассказывает, почему.

Страшно

"Я не буду чувствовать себя в безопасности", — это самый частый аргумент против одиночных поездок. Поехать куда-то одному кажется большим риском: чужая страна, другой язык, незнакомые места. Если что-то произойдет, никто из близких об этом не узнает. Это оправданные опасения, но чаще всего они преувеличены:

"Меня обязательно ограбят, украдут, изобьют, и никто вдали от родины мне не поможет".

Но на самом деле можно заранее позаботиться о своей безопасности: детально продумать маршрут, почитать отзывы, изучить, в какие места ходить одному опасно, сделать копии документов, чтобы не носить с собой оригиналы, и составить памятку с важной информацией и контактами. Например, номерами экстренных служб и посольства, адресом отеля.

Скучно

Еще одна причина нелюбви к путешествиям в одиночку — "не с кем поговорить". Для многих важно на протяжении поездки обмениваться с кем-то впечатлениями. Плюс отдых часто ассоциируется с весельем, а веселиться одному многим кажется странным. Но научиться проводить время наедине с самим собой — отличный навык. Кроме того, когда путешествуешь в одиночку, больше шансов обзавестись новыми знакомыми: такими же туристами или же местными. Но лучше в незнакомых компаниях не терять контроль над собой и не напиваться.

Дороже