Сотрудники отелей рассказали о неприятных постояльцах

В гостиничной индустрии один из основополагающих моментов – оказание помощи постояльцам, то есть быстрый отклик и выполнение их запросов. Так вот, обслуживающий персонал сталкивается с самыми разными ситуациями, и не все из них приятные. Что же раздражает в поведении гостей больше всего? Вот несколько честных ответов, некоторые из них – просто крик души.

Фото: Кадр из фильма «Отель „Гранд Будапешт“» Кадр из фильма «Отель „Гранд Будапешт“»

Все примеры взяты из обсуждения на сайте Reddit.com. Кто-то просто задал вопрос:

«Если вы работаете в гостинице, расскажите, что вас больше всего бесит в поведении постояльцев?»

Оказалось, тема животрепещущая.

«Я шеф-повар отеля. Больше всего бесит, когда люди звонят и заказывают еду в номер за считанные минуты до закрытия кухни»

«Когда при заселении я протягиваю руку, чтобы взять ваши удостоверение личности и кредитную карту, дайте мне их, а не бросайте на стойку регистрации!»

«Я работал в технической службе крупной гостиничной компании. Большинство постояльцев ведет себя нормально, но некоторые специально пытаются что-нибудь сломать в номере, чтобы получить компенсацию или переселиться в номер классом выше. Однажды гость нашей гостиницы открутил винты раковины и сказал, что раковина упала ему на ноги. Он хотел, чтобы его переселили в номер «люкс». Мы знали, что он все это подстроил, но ничего не могли доказать, пришлось пойти ему навстречу».

«Я работала в двух разных отелях, и количество гостей, которые не смывают воду в туалете, всегда удивляло и сбивало меня с толку»

«У нас кто-то продырявил дно банок в мини-баре. Мы понятия не имеем, кто это сделал»

«Сейчас работаю на стойке регистрации и у меня нет тележек для багажа, потому что постояльцы оставляют их в своих комнатах и не думают о том, что их надо вернуть. Бывает, что тележка по несколько дней стоит в чьем-то номере»

«Гости жалуются на размер номеров и на простоту интерьера. То есть они сначала бронируют самый дешевый гостиничный номер во всем городе, а потом страшно удивлены»

«Если вы остановились в хорошем отеле в центре одного из самых посещаемых развлекательных районов страны, перестаньте злиться и удивляться тому, как все дорого. Да, в таком месте придется платить за каждый чих»

«Вы не поверите, сколько женщин считает, что если они открыли дверь в неглиже, то чаевые за работу можно уже и не платить. Извините, дамы, но то, что я мельком видел ваши буфера, не поможет мне заплатить за аренду в следующем месяце»

«Я работала горничной. Постояльцы оставляли в номере банки с газировкой. Там что-то плескалось на дне, я думала, что это старая газировка, и выливала в раковину – чтобы выбросить банки. А оттуда такая вонища! Не знаю, чем они туда плевали»

«Раздражает, когда косметику с лица вытирают гостиничными полотенцами. Эти пятна очень трудно вывести! К тому же мы предоставляем средства для снятия макияжа»

«Некоторые постояльцы звонят и жалуются на шум, который им слышен с улицы. Это может быть концерт или стройка по соседству, и мы за это не в ответе»

«Мусорное ведро стоит в номере не просто так. Перестаньте оставлять использованные презервативы, тюбики со смазкой и секс-игрушки на кроватях и столах. Вы классно провели время, но хоть капельку подумайте о человеке, которому это все убирать»

«Я работаю ночным администратором гостиницы. Раздражают в основном те, кто у нас уже раньше останавливался, а теперь недоволен тем, что какие-то наши правила поменялись. И винят в этом меня, как будто я устанавливаю политику компании»

«Бесят те, кто пытается выгадать и сэкономить путем жалоб на несуществующие проблемы. И жалуются, и ноют, пока им не предложат что-нибудь исключить из их счета. Вот тогда сразу успокаиваются!»

«Если вам нужны две кровати, бронируйте номер с двумя кроватями. А не очень дешевую крошечную комнату, которую вы потом будете пытаться обменять на двухместный номер по той же цене. Нет, так это не работает»

«Я работаю на ресепшне в крупном сетевом отеле. Раздражает, когда постояльцы нарушают очевидное правило, о котором их проинформировали раз десять, а потом они подходят к стойке регистрации и начинают на тебя орать»

«Просто ужасно, когда курят в номере для некурящих, а потом утверждают, что этого не было»

«Удивляет, когда звонят и спрашивают точную площадь номера. Вы здесь на одну ночь, что вы собираетесь там делать?»

«Ненавижу, когда постояльцы относятся к мелким неудобствам так, будто это единственная вещь, которая испортила их отпуск»

«Честно говорят, бесит, когда местные жители хвастают тем, что знают владельца гостиницы лично. У тебя и так уже большая скидка, перестань просить бесплатно все, что ты, по твоему мнению, заслуживаешь»