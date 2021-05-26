"Кругом блокпосты": турист описал ситуацию в Марокко

Создатель и руководитель туристического клуба «Волчица» Дмитрий Алёшкин, объехавший 160 стран, опубликовал в Фейсбуке памятку для туристов о ситуации в Марокко.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Ночью на улицу выйти нельзя, пустыня закрыта, в океане не купаться, на улицах ни одного туриста, цены выросли раза в два – Марокко сильно изменилось», – предупреждает Дмитрий. Учитывая, что Марокко принимает гостей из России, с разрешения автора редакция делится его материалом с читателями HotLine.travel.

Пандемия шагает по планете. Чем развитее страна, тем сильнее изменения в обычной жизни. Африка не исключение. В странах победнее все проще. В Марокко, которое за последние годы развивалось быстрее всех на континенте, ограничения сравнимы с европейскими.

Влёт в страну закрыт для всех европейцев, кроме россиян. Рейсы отменены. Лететь можно или из Москвы, или из Нью-Йорка. Либо из нескольких арабских стран. На таможне спрашивают или бронь отеля, или приглашение. Раньше такого не было.

После 8 вечера на машине по стране уже не поездишь. Кругом блокпосты. Мы попали в Рамадан, то есть все кафе закрыты в дневное время. А после 8 вечера они уже закрыты по причине комендантского часа.

tourdom.ru

Несколько дней мы питались булками и тем, что можно купить днем в магазинах. Позже научились заказывать столики в «закрытых» ресторанах, где, пропустив нас, тут же закрывали двери. Счет в таких заведениях в 3 раза выше, чем в обычных уличных кафе.

Фес, Марракеш, Шефшауэн обезлюдели. Туристов нет от слова «совсем». По этой причине все помогальщики, продавцы, гиды бросались на нас, как на амбразуру. Отвязаться от них было практически невозможно. Для них мы были единственной возможностью заработать.

Никаких масок, кроме как на вокзалах и в аэропорте, мы на людях не видели. Да и запрет на передвижение после 8 вечера действовал очень условно. В современных районах ездят патрули, а в Медине жизнь кипит полным ходом. Все едят, пьют чай, курят. Полиция лишь перекрывает входы-выходы из старой части города. А внутри все идет своим чередом.

Пляжи на океане закрыты. Стоят запрещающие знаки, охрана препятствует купанию (за исключением отельных зон в Агадире). Нам приходилось выезжать за город на открытый океан. Хорошо, что у простых марокканцев здравый смысл преобладает над запретами и ограничениями.

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При этом инфраструктура в стране за последние годы значительно изменилась в лучшую сторону. Лавочки, урны, тротуары, освещение, никаких помоек – 3 года назад ничего подобного в Марокко еще не было. Даже поезда и автобусы стали ходить вовремя, иногда прибывая на конечную станцию раньше расписания. Строятся новые дороги, на окраинах городов растут новые кварталы. А вот апельсиновый сок на безлюдной площади Марракеша вместо 2 дирхамов теперь стоит 10.

Внешне по уровню жизни Марокко опередило некоторые европейские страны – Черногорию, Боснию, Болгарию. Отсюда и рост цен.

Путешествовать по стране стало значительно проще, но и значительно дороже. Ощущение Африки пропало совсем. Скорее, так может выглядеть Испания лет через 20, когда процент арабского населения там подрастет.

Путешествовать в коронавирус стало сложнее и дороже. Но это возможно. Билеты приходится брать практически перед вылетом, поскольку рейсы отменяются почти каждую неделю. Ковидные справки нужно иметь на разные даты. Спросить их могут в любом месте в любое время, а дата должна быть не старше 72 часов. И главное – желание и понимание, зачем вы едете в страну. Также просто, как раньше, уже не будет никогда.