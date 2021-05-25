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Турецкий отель проработал два дня и сгорел из-за одного предмета

Lenta.ru
2 часа назад
В турецком отеле произошел сильный пожар через два дня после его открытия. Об этом сообщает турецкий портал Turizm Haber Merkezi.
Турецкий отель проработал два дня и сгорел
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам владельца объекта размещения, Альпера Нергиза (Alper Nergiz), причиной пожара мог стать один из кухонных предметов — сломавшаяся фритюрница. В итоге гостиница полностью сгорела и перестала работать.
«Мы только открыли отель в связи с пандемией. Проработали всего два дня — и это случилось с нами»,
— прокомментировал ситуацию отельер.
Уточняется, что сгоревшая гостиница располагалась в 150-летнем деревянном особняке. На тушение пожара было вызвано несколько пожарных бригад. Также известно, что соседние с отелем дома не пострадали.
Происшествие случилось в местной провинции Амасья, которая не является популярным местом для проживания среди туристов. Однако отмечается, что в Амасье иностранных путешественников привлекают исторические дома османского периода, расположенные на берегу одной из крупнейших рек страны Ешильырмак.
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