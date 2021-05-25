Турецкий отель проработал два дня и сгорел

В турецком отеле произошел сильный пожар через два дня после его открытия. Об этом сообщает турецкий портал Turizm Haber Merkezi.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам владельца объекта размещения, Альпера Нергиза (Alper Nergiz), причиной пожара мог стать один из кухонных предметов — сломавшаяся фритюрница. В итоге гостиница полностью сгорела и перестала работать.

«Мы только открыли отель в связи с пандемией. Проработали всего два дня — и это случилось с нами»,

— прокомментировал ситуацию отельер.

Уточняется, что сгоревшая гостиница располагалась в 150-летнем деревянном особняке. На тушение пожара было вызвано несколько пожарных бригад. Также известно, что соседние с отелем дома не пострадали.