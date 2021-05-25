Лидеры стран ЕС бойкотируют полеты через Белоруссию, а обычные граждане остались без запланированных поездок.

Евросоюз призвал всех авиаперевозчиков, самолеты которых базируются в Европе, приостановить полеты над территорией Белоруссии и в саму страну. Также лидеры европейских государств заявили, что вероятен полный запрет на полеты белорусских самолетов в воздушном пространстве Европы и абсолютный запрет на использование их аэропортов.

Как инцидент с Ryanair вылился в международный скандал

Такие меры были ответом лидеров стран ЕС на инцидент, произошедший 23 мая. Тогда самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс по воздушному пространству Белоруссии, был принудительно посажен в аэропорту Минска. На борту якобы находилась бомба - именно в этом заключалась официальная причина экстренной посадки самолета. По личному поручению Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

По интересному стечению обстоятельств практически сразу стало известно, что на борту находился Роман Протасевич , главный редактор оппозиционного белорусского СМИ Nexta, которое на территории страны признано экстремистским. Протасевича задержали вместе с его подругой Софией Сапегой.

В Минске заявили, что сообщение о минировании самолета Raynair было подписано "солдатами ХАМАС " - радикальным движением из Палестины. Правда, практически сразу представитель ХАМАС сообщил, что движение "не имеет к этому абсолютно никакого отношения".

В данный момент Протасевич находится в СИЗО 1 Минска, он записал видеообращение, в котором говорит следующее:

"Могу заявить, что проблем с сердцем или какими-либо другими органами у меня нет, отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Сейчас я даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске".

Европейские лидеры призывают бойкотировать Беларусь

Пока с Протасевичем разбирается милиция Белоруссии, многие лидеры ЕС высказали свое отношение к происходящему.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал недопустимым инцидент с самолетом Ryanair, а также призвал Минск немедленно освободить задержанных Протасевича и Сапегу.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на саммите ЕС было принято решение расширить экономические санкции против Белоруссии и включить в черный список новых лиц и организации.

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс уже сообщил, что Англия приостановила лицензию на полеты Belavia в Великобританию.

МИД Польши также выступил с решительным запретом полетов через Белоруссию.

Украина тоже закрыла воздушную границу с Белоруссией.

"На внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэродвижение" принять для этого необходимые меры",

- заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль , сообщает ТАСС. В ответ Belavia также заявила о прекращении полетов на Украину.

"Закрывается еще один перевалочный хаб"

Реакция на происходящее в соцсетях не заставила себя долго ждать. Орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены.

"Судя по всему закрывается еще один перевалочный хаб...

ЕС призвал ограничить все полеты над Белорусией и соответственно Минск как перевалочно-транзитная зона отпадает на ближайшее будущее...",

Действительно, для многих российских и иностранных туристов именно аэропорт Минска был перевалочным пунктом для некоторых туристических направлений. Более того, в безвыходной ситуации оказались те, кто уже спланировал свою поездку непосредственно в Белоруссию:

"Я уже купила доче билеты на 4е июня, сейчас жду новостей. Если запретят самолетам Белавия приземлятся в странах ЕС, значит мы не сможем летать в Беларусь",

- написала в Facebook пользовательница Наталья Трепашко из Стокгольма.

"Может такое быть . Я собиралась на этой неделе покупать билеты на начало июля, но пока не буду..",

"Запретить Белавиа летать в ЕС, а европейским авиакомпаниям летать в РБ - все равно что отобрать у белорусов последний шанс выехать из страны. По земле нельзя и по воздуху закроют",

- высказала свое мнение пользовательница Ольга Бобришева.

Что делать тем, кто уже купил билеты

Представители авиакомпании Belavia в социальных сетях отвечают на вопросы об отмене рейсов. Сообщается, что на данный момент отмены коснулись полетов в Вильнюс, Лондон, Париж.

"Если появится официальная информация по другим запретам, мы обязательно оперативно опубликуем новости на сайте и в социальных сетях".

Тем не менее, пассажиры могут вернуть либо обменять билет без штрафов в течение 12 месяцев с момента его приобретения. Для этого им следует обратиться по месту покупки авиабилета.

Чего ждать дальше

"Для россиян, которые летали в Европу, самостоятельно добираясь до Минска, это не радостная новость. Придется искать альтернативу, а вариантов сейчас крайне мало. Все это приведет к увеличению летного часа, поднимет расходы на керосин, что ударит в первую очередь по кошельку пассажиров",

Все транзитные полеты в воздушном пространстве Белоруссии теперь под серьезным ударом, ведь авиакомпаниям предстоит скорректировать маршруты, что увеличит заложенное стыковочное время. Это повлечет финансовые убытки, которые в первую очередь отразятся на стоимости билетов.

"У белорусов солидный авиапарк и, если самолеты, которые находятся в лизинге, будут простаивать, поддерживать его станет тяжело. Затронет скандал и туристическую отрасль",