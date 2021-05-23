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«Дырявое» озеро: чудо природы или рукотворный водоем

Катерина Саломе
6 часов назад
На Земле есть много загадочных мест, которые вызывают у людей неподдельный интерес. Пирамиды в Египте, статуи на острове Пасхи, Стоунхендж и многие другие творения рук человеческих до сих пор провоцируют споры среди ученых и любителей мистики. Однако, есть явления, которые поражают фантазию, но являются следствием развития науки и имеют исключительно прикладное значение. Водный тоннель в Португалии из их числа. Подробнее о нем в материале «Рамблера».
«Дырявое» озеро: чудо природы или рукотворный водоем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В заповеднике Серра де Эштрела есть живописное горное озеро под названием Кончос, внутри которого находится настоящий водопад. Путешественники прозвали его «дырявым озером». Потому что кажется, будто вода просто уходит в недра земли через большую круглую дыру. Если заранее не знать о том, что это творение человеческих рук, можно долго теряться в догадках о том как возник такой водопад посреди водной глади. На самом деле, необычный водопад внутри озера Кончос служит водосбросом. А сам водоем обеспечивает водой и электричеством ближайшие населенные пункты.
Посреди ровной глади водохранилища, будто бы по-волшебству, начинается водоворот в котором бурлящий поток устремляется вниз, в самые недра земли. Пятидесяти метровая воронка поглощает тонны воды и исчезает, как будто бы ее здесь и вовсе не было. Зеркало озера становится ровным и спокойным.
На самом деле, водопад в озере Кончос никак не связан с мистикой и не является природным творением. Это оригинальное инженерное решение — шахтный водозабор при помощи которого вода из озера по подземному тоннелю попадает в водохранилище Лагоа Комприда. Шахта уходит вглубь на пять метров, из-за этого создается впечатление, что посреди водоема вдруг появляется настоящий водопад. Рукотворные водозаборники накапливают необходимые запасы воды для обеспечения работы электростанций и водоснабжения ближайших населенных пунктов.
Это место притягивает тысячи путешественников, которые хотят воочию наблюдать чудо инженерной мысли. Не удивительно, что многие не могут подобрать слова, чтобы объяснить увиденное.
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