Кипяток, каблуки и мусор: жизнь в Китае

Юлия Черво живет и работает в Китае, поэтому не понаслышке знает про будни обитателей самой многочисленной страны в мире. Читайте ее рассказ про жизнь в Поднебесной. Некоторые факты поражают.

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

Я пытаюсь понять Китай на примере небольшого (по китайским меркам) уездного четырехмиллионного городка на юго-западе Китая. Город называется Гуйян, находится он в провинции Гуджоу — с некоторых пор я работаю там учителем русского языка. Это мои наблюдения, прошу не кидать в меня гнилыми помидорами, если что не так.

Еда

Итак, я познаю Китай, живя, работая и по мере возможности общаясь с местным населением (если можно назвать общением тыканье пальцем в картинки с едой и нечленораздельные звуки, похожие на мычание, которые я издаю, пытаясь копировать электронный словарь, в надежде на то, что кто-то определит в них хоть какое-нибудь знакомое для китайского уха слово).

Кстати, звуки я осмелилась издавать только после того, как уже не могла смотреть на растворимую лапшу из магазина. Голод не тетка, а со всех сторон манят запахи еды (пахучий тофу не в счет — этот продукт пахнет так странно, что я вообще не дышу, проходя мимо).

Первый опыт самостоятельной покупки съестного оказался удачным — я потратила всего 10 минут на объяснения, были задействованы четыре электронных переводчика: мой, человека, принимающего заказ, посетителя и повара, но результат того стоил — я получила свежеприготовленную домашнюю пищу и даже избежала ожога пищевода, так как обычая пища в Гуджоу не острая, а мегасуперострая. Они тут перец чили выращивают, поэтому едят его килограммами.

Китай — это еда. Народонаселение можно классифицировать таким образом: 50% готовят пищу, а остальные 50% едят. Едят все, всегда и везде. Китайцы ходят с термосами, пакетиками, тарелочками, мисочками, палочками. И едят, едят и снова едят. А когда не едят, то говорят о еде. Вторая Франция.

Пижамная вечеринка

Пижама — очень распространенная одежда в Китае. Вы можете встретить целые семьи, прогуливающиеся в пижамах и тапочках. Некоторые заменяют тапочки на другую обувь, но пижама остается неизменной. Такое впечатление, что народ возвращается с крупной пижамной вечеринки.

Пижамы всех цветов и фасонов, мохнатые и стеганые, с мышками, мишками и котиками. И это у взрослых людей — круто!

Каблуки

Туфли на каблуках — неотъемлемая часть женского туалета. С бантами, кружевами, стразами, бусами, подвесками и не спрашивайте, еще с чем.

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Нарукавники

Это реал фэшн. Нельзя быть в тренде, если вы не носите нарукавники. Нарукавники — это не только полезная вещь, предотвращающая износ и испачканность рукавов, но и аксессуар, который должен подчеркнуть вашу индивидуальность: бисер, кружева, стразы люрекс, мех

Женские колготки

Такое буйство фантазии невозможно себе представить. Кто сказал, что колготки должны быть скучными? Самый писк — это утепленный вариант на ватине, обтянутый черной сеткой.

Детей, кстати, таскают с собой везде, даже в ночной клуб, где все нещадно курят, музыка орет, а младенцы преспокойно спят. Благодаря такой закалке среднестатистический китаец может спать везде, в любом положении и в любое время суток.

Моды

Стразы, гипюр и люрекс — без этого одежда не одежда. Писк сезона — кожаные шорты на женщинах после 50, глупые надписи на одежде, цвет волос «экстремальный баклажан» и «шестимесячная химия». Конечно, есть люди, которые одеваются нормально, т.е. нормально в нашем понимании, но большинство решительно экспериментирует.

Массаж

Все жители Китая все время себя похлопывают, поглаживают, постукивают и пощипывают. Для этого у них продаются всевозможные штуки. Но обычно китайцы ими не пользуются, а хлопают и щипают себя руками — делают самомассаж. Почти в каждом доме есть массажный кабинет, в основном для массажа ног и педикюра.

Рыгалики и плевалики

Они рыгают и плюются. Смачно и с настроением, до победного, потому как «нельзя держать в себе всякую гадость!». Стараются сплюнуть в сторонку (спасибо!). В общественном транспорте есть помойные ведра — сплевывают туда. Какое счастье, что не под ноги.

Мусор

Мусорят много, но и убирают. Много уборщиков, которые постоянно метут и моют асфальт с мылом (правительство заботится о трудоустройстве малообразованных слоев населения). Детей приучают кидать мусор в мусорки, дети делают это с удовольствием. Как правило, больше всего мусорят и не соблюдают правила «социалистического общежития» жители деревень, провинциалы — ну, такое и у нас встречается.

Мои китайцы

Шумные, дружелюбные, очень заботливые — хорошие! Всегда стараются тебя понять и помочь чем могут, не бросят в беде. С виду спокойные, но на самом деле очень темпераментные, когда дойдет до дела. Просто у них не особо принято демонстрировать свои эмоции.

От мала до велика ходят с огромными телефонами, постоянно в них уткнувшись. Разговаривают по телефону очень громко (особенности тональной системы языка). Если отобрать телефоны, даже не знаю, что с Китаем будет.

Чай

Это да! Чай пьют везде и всегда. Холодный и горячий. Каждый имеет свой персональный мини-термос с чаем. В течение дня туда подливается кипяток. Кипяток в Китае можно найти везде бесплатно.

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Кипяток

Самое верное средство от всех болезней. Это не шутка. Если вы обратитесь к врачу, скорее всего, вам пропишут покой и теплую воду вовнутрь. Это знают все проживающие в Китае иностранцы. Теплую кипяченую воду подают всегда и везде. Фирменный китайский напиток.

Дети

Детей очень много. В Китае разрешили второго ребенка. Детей постоянно носят на руках и в рюкзаках-переносках. Коляски используют мало. Нянькаются с детьми в основном бабушки и дедушки, выглядит это очень трогательно. А родители деньги зарабатывают. Декретный отпуск у китайцев маленький — 8 месяцев, потому что считается несправедливым, чтобы вся финансовая нагрузка падала на одного члена семьи.

Штанишки с прорезью

Теперь очень часто из прорези в детских штанишках торчит не голая попка, а подгузник, но и попок достаточно. Странно европейскому глазу видеть голопопых малышей, разгуливающих в таком смелом виде в холодную погоду, зато к горшку приучать не надо.

Да, шапки — это тоже довольно редкое явление. На дворе +4, а младенец с голой головой и голой попой. И не слышала я, что местных детишек одолевает простуда или ухогорлоносные проблемы.

Детей, кстати, таскают с собой везде, даже в ночной клуб, где все нещадно курят, музыка орет, а младенцы преспокойно спят. Благодаря такой закалке среднестатистический китаец может спать везде, в любом положении и в любое время суток.

Общественный транспорт

Система общественного транспорта развита превосходно, во всяком случае, в месте моего временного проживания. Маршруты и время в пути можно отследить по специальному мобильному приложению. Кстати, там же очень просто уточнить стоимость поездки на такси.

Работает и система частного извоза — такси, конечно, много, но на всех не хватает. Что интересно, обычно на такси дешевле, чем на частнике, но это если ты первый пассажир, а если тебя подсадили (а это норма), то едешь по цене, названной таксистом, а не по счетчику.

Проезд на автобусе стоит 2 юаня, это примерно 18 рублей. При использовании общественного транспорта надо знать, что сдачи вам не дадут, так как деньги вы не даете водителю, а кидаете в специальный контейнер, так что заботиться о мелочи надо заранее или самим брать сдачу у вновь зашедших.

Имейте в виду, что китайцы начинают активное движение к выходу на остановке только тогда, когда автобус остановился и открыл дверь, а на выходе стоит куча народа, которая выходить не собирается, но уступить место не считает нужным, поэтому местные жители умеют работать локтями и коленками.

И еще

Если китаец, идя по проспекту, решил почесать в носу и подумать о вечном, то ничто не заставит его отойти в сторонку — замрет в блаженстве тут же, посередине пешеходного потока, образует затор, но все его обойдут, и никакой ругани не будет.