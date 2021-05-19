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Россиянка рассказала о бюджетном отдыхе в Египте в пандемию

Lenta.ru
4 часа назад
Российская туристка съездила в Египет и оценила возможность бюджетного отдыха во время пандемии. Девушка поделилась впечатлениями с порталом «Тонкости туризма», их опубликовали на платформе «Яндекс.Дзен».
Россиянка рассказала о бюджетном отдыхе в Египте
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По мнению автора статьи, бояться останавливаться в недорогих гостиницах не стоит, так как из-за невысокого туристического потока персонал старается быть лояльным и компенсирует все недостатки.
Так, за всю поездку девушка заплатила 79 тысяч рублей, из которых в 21 тысячу обошлось проживание в четырехзвездочном отеле в течение 10 дней. Россиянка рассказала, что чем раньше приобретать путевку, тем дешевле она будет стоить, однако горящих туров сейчас на рынке нет.
«Отель рекомендую для тех, кто приезжает за хорошим настроением и отдыхом, а не выступает в качестве ревизора»,
— подчеркнула туристка.
Среди минусов путешествия девушка назвала «утомительный» трансфер из аэропорта в гостиницу и удаленность от пляжа — до него нужно ехать два километра на бесплатном автобусе.
Также автор порекомендовала покупать сим-карту сразу по прибытии в аэропорт, а не в магазинах при отеле, так как цена там самая низкая.
Заграница,
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