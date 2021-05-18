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ТОП-5 фактов о воровстве на пляжах Турции

RusTurkey.com
6 часов назад
Многие утверждают, что на пляжах не бывает воровства. С ними не согласны те, кого уже обворовали. Истина же такова, что на турецких пляжах действительно воруют редко. Но, тем не менее, ежегодно отдыхающие лишаются как ценных, так и не очень вещей именно на пляжах. Итак, вот несколько воровских приемов, о которых вам не помешает знать, чтобы не стать жертвой.
5 фактов о воровстве на пляжах Турции
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com
Так называемая египетская схема. Наиболее распространена в Египте, но нередко используется и турецкими ворами. Как правило, популярна на общественных пляжах и очень проста в исполнении. Группа воров разделяется на две части, одна из которых наблюдает за отдыхающими с возвышенностей, а вторая распределяется по самому пляжу. Наблюдатели подают сообщникам знаки, чьи вещи остались без присмотра, и направляют их. Чаще всего добычей воров становятся телефоны и планшеты, которые отдыхающие опрометчиво берут с собой на пляж.
На отельных пляжах гораздо безопаснее, ведь охрана не пропустит посторонних. Но и здесь следует проявлять осторожность. Довольно часто у туристов воруют непосредственно туристы. Это общеизвестный факт. Не доверяйте малознакомым соседям по шезлонгу. Даже если это ваши земляки или располагающие к себе люди. Кстати, если верить полицейским, то воруют на отельных пляжах чаще женщины. Часто воровство совершается под воздействием алкоголя.
Не просите кого-либо присматривать за вашими вещами. Особенно если вы видите людей впервые. Порой люди входят в доверие именно с целью воровства и вернувшись из воды на пляж, вы обнаруживаете что вас обворовали. Так же воры используют так называемый рекламный трюк. Подходят к вам на пляже, предлагая тот или иной товар. Предлагать могут все что угодно. Чаще всего это экскурсии. Как правило, у таких мошенников нет документов, удостоверяющих их личность или компанию, которую они представляют. Они профессиональные карманники и в течение минуты могут виртуозно изъять все содержимое вашей барсетки или рюкзака.
Существует и еще один распространенный способ воровства. Как и египетская схема, он часто встречается на неохраняемых пляжах. Группы детей и подростков, якобы играющих неподалеку, могут оказаться мелкими воришками, курируемыми наставниками. На самом деле они не играют, а работают. И их работа-поймать момент когда вы отвлечетесь и украсть то, что плохо лежит.
Однако, чтобы избежать подобных неприятностей, достаточно следовать нескольким нехитрым правилам. Постарайтесь обойтись на пляже без планшетов и телефонов, ключ от номера оставьте на ресепшене, не берите с собой крупных сумм и не доверяйте случайным знакомым. Отдыхайте с осторожностью, и ваш отдых не будет омрачен.
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