Загадочные племена, которые опасны для чужаков

Казалось бы технологии изменили мир так сильно, что на земле не осталось племен, изолированных от цивилизации. Но это не так.

На планете еще есть народы, которые агрессивно относятся ко всем чужакам, не делая исключений ни для миссионеров, ни для ученых. А неосторожный турист рискует погибнуть от стрелы или дубинки, если окажется вблизи от земли, которую эти племена считают своим владением.