«В стране нет денег»

В Турции завершается самый жесткий локдаун с начала пандемии COVID-19. Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже объявил , что с 17 мая страна начнет возвращаться к нормальной жизни. Беспрецедентно строгие ограничительные меры были вызваны желанием властей оперативно снизить статистику заражений, чтобы поскорее открыть страну для туристов. Однако в попытке спасти туристический сезон чиновники совершенно забыли о собственных гражданах: из-за карантинных ограничений многие остались без заработка, накопили долги и, чтобы выжить, готовы нарушать закон. Чем обернулся для турок самый строгий карантин из всех, что были объявлены с начала пандемии, и как его последствия отразятся на внутриполитической ситуации, — в материале «Ленты.ру»

«Мы не боимся коронавируса, мы боимся голода. Им [властям] неважно, сколько человек умрет», — говорит 40-летний Мурат, занимающийся продажей киви в квартале Балат в Стамбуле. «Что бы ни происходило, обычно страдают только бедные, и никто больше», — отмечает он.

Мужчина жалуется: с каждым месяцем пандемии заработки сокращаются, цены растут, он набрал кредитов ради пятерых детей, однако власти своими запретами просто-напросто не дают нормально работать.

Причем нынешний локдаун — с 29 апреля по 17 мая — пришелся на один из самых активных торговых сезонов: священный для мусульман месяц Рамадан

Полный локдаун президент Эрдоган объявил после того, как в Турции в середине апреля фиксировали по 60 тысяч заразившихся коронавирусом в день, а 21 апреля был установлен рекорд по смертности за сутки. Локдаун объявили даже несмотря на то, что число заболевших стало снижаться: к вступлению запретов в силу в день заболевали уже не более 40 тысяч.

Тем не менее власти пошли на крайне жесткие меры: круглосуточный комендантский час (до этого он вводился лишь в ночные часы и на несколько дней), закрытие кафе и ресторанов, запрет на перемещение между городами без разрешения. Кроме того, были закрыты все рынки, продуктовые лавки и прочие магазины «необязательных товаров» — за продуктами разрешено ходить только днем и в ближайший сетевой супермаркет. При этом работать продолжали медучреждения и производства, а также логистические компании.

В то же время на иностранных туристов комендантский час не распространили. Это вызвало недовольство, поскольку на пляжах местных стали штрафовать за купание, в то время как туристы спокойно отдыхали рядом. Странным оказался и запрет на продажу алкоголя: по мнению критиков, это была попытка государства навязать обществу консервативные ценности.

Хаял Муаззин

Закрытый ресторан в Анталье

Голодные времена

Сейчас можно говорить, что антикоронавирусные меры все-таки оправдали себя: за неделю локдауна число заболевших упало в два раза, а на 13 мая их оказалось уже всего 11,5 тысячи. Однако многие граждане оказались недовольны запретами властей. И дело не просто в ограничении их свобод, а в бедности и голоде.

Турецкая экономика переживает кризис еще с 2018 года: курс турецкой лиры постоянно падает , а инфляция превышает 15 процентов.

Цены на продукты при этом постоянно растут: в начале 2021-го жителям на рынках приходилось платить за овощи, фрукты, яйца, масло и молоко на 27 процентов больше, чем всего полгода назад

Серьезный удар нанесла и пандемия: он связан с ориентацией страны на туристов и резким падением турпотока из-за коронавируса. Число посетивших страну путешественников в 2020-м снизилось почти на 16 миллионов человек. Это привело к тому, что туристический сектор Турции за год потерял более 10 миллиардов долларов, а работы лишились более 320 тысяч человек. Сильнее всего пострадал один из популярных курортов — Анталья, куда добрались всего 3 миллиона туристов вместо 15. Однако похожая ситуация сложилась и в других местах.

На этом фоне вырос и уровень бедности. По данным Всемирного банка, всего за год он поднялся на два процента: с 10,2 в 2019-м до 12,2 в 2020 году. Бедность и голод ярко иллюстрирует раздача населению тонн картошки и лука: ее власти проводили незадолго до введения последних ограничительных мер.

«Если не могут помочь, пусть покидают посты!»

Объявляя о «полном локдауне», Эрдоган не анонсировал никаких новых мер поддержки малого бизнеса и населения. Люди оказались вынуждены сидеть без работы в условиях постоянно растущих цен. Своим отношением к происходящему с «Лентой.ру» поделились предприниматели из курортной Аланьи, пустые улицы которой сейчас скорее создают впечатление города-призрака, чем популярного места для отдыха.

Джемил Угур, хозяин пекарни:

«Этим запретом они сделали всех несчастными и нуждающимися. Никто не может открыть магазин, не может делать свою работу. Если я просто буду сидеть дома, я буду голодать. Я не смогу заплатить арендную плату.

Всем плевать, что люди голодают. В стране нет денег

Что эти люди будут делать, закрывая магазины? Как им зарабатывать на жизнь, сидя дома? Если бы нам сказали — "мы будем платить вам в зависимости от благополучия каждой семьи, пока эта болезнь не закончится" — мы бы согласились. Но как сейчас — быть не должно».

Ихсан Улкер, хозяин молочного продуктового магазина:

«Арендная плата здесь для всех составляет от 30 до 40 тысяч турецких лир (до 4750 долларов). Муниципалитет ее не снизил в период пандемии, а повысил.

Когда мы закрываем магазины всего на два дня, мы выбрасываем 500 килограммов сыра. Мы влезаем в долги и оказываемся в сложной ситуации. На этот раз мы выбросили в мусорное ведро все: масло, сыр, все это исчезло с прилавка.

Могу только соболезновать нашим ремесленникам. Наше психологическое состояние отвратительно, наши силы на исходе. Желаем только одного: чтобы правительство списало наши долги по квартплате, за электричество и воду. А если и этого они не могут сделать, пусть покидают свои посты! Достаточно!»

Беркант Унер, владелец ресторана:

«14 месяцев назад у меня был ресторан с 23 сотрудниками, дом и машина. Теперь мой дом находится в залоге, машина продана, у меня есть рассрочка по кредиту, которую я не могу выплатить. Закрытый ресторан, накопившаяся арендная плата — у меня сотни тысяч долгов. Как мы будем жить, если запираемся дома? Если так пойдет и дальше, люди окажутся на грани самоубийства. Как найти деньги и зарабатывать на жизнь при этих закрытиях?»

Эмин Энер, управляющий магазином:

«Антиковидные меры разочаровали торговое сообщество. В течение года с учетом ограничений на время пандемии нашим торговцам и так приходилось нелегко. Они ждали, что дела немного улучшатся с приближением Рамадана...

Мы хотим от наших властей, чтобы только местные торговцы могли работать. Вирус ведь не передается исключительно на наших предприятиях. Неужели вируса не существует в крупных иностранных магазинах, и он есть только в маленьких местных? Мы требуем от правительства поддержки для местных работников».

Мехмет Эмин, владелец продуктового магазина:

«Лучшее для торговли время бывает как раз-таки перед праздником Рамадан. Однако люди не могли вести дела в прошлом году из-за ограничений пандемии, не смогут вести дела в этом году. Наши граждане не могли работать после начала пандемии, была и нехватка туристов. Они пострадали из-за того, что магазины долгое время были закрыты по выходным из-за ограничений. Торговцы переживают очень сложный период. Мы ожидаем, что власти прислушаются к нашим голосам».

«Во-первых, это не полное закрытие. От локдауна освобожден 61 процент сотрудников. Таким образом, двое из каждых трех рабочих продолжают трудиться, — заявил Текин. — Во-вторых, полное закрытие также означает полную поддержку. Это сделал весь мир, Америка поддерживала своих граждан в размере, достигающем 27 процентов национального дохода».

Борьбы с эпидемией нет: сделано так, будто она идет. На деле — хаос и неопределенность

По словам Текина, его партия «не потратила бы бессмысленно 128 миллиардов долларов». Оппозиция, в частности, предлагает денежную поддержку в размере не менее 2000 лир (240 долларов) каждому домохозяйству в Турции на срок не менее четырех месяцев, а также помощь предпринимателям с арендой, указал он.

Однако на деле, как рассказывает 38-летний владелец магазина алкоголя Йылдыз из Стамбула, поддержки со стороны властей нет. Мужчина рассказал, что с начала пандемии он получил помощь дважды: 500 и 700 лир (60 и 85 долларов), что никак не компенсировало потери его бизнеса.

Такая ситуация вынуждает людей нарушать запреты. «Если кто-то знакомый приходит ко мне домой, я продам ему, потому что в противном случае я не заработаю денег. Но если вы незнакомец, я откажу», — поясняет Йылдыз. И это при том, что штраф за нарушение составляет 30 тысяч лир (3600 долларов), он более чем в 10 раз превышает минимальную месячную заработную плату.

Полиция арестовывает протестующих против жесткого локдауна в Стамбуле. Фото: Emrah Gurel / AP

Вакцинная надежда

Президент Эрдоган, объявляя о восстановлении нормальной жизни с 17 мая, будто бы услышал жалобы. Он заявил, что власти знают о проблемах людей, работа которых пострадала из-за пандемии, и готовы их устранять.

«Мы решим нынешние проблемы так же, как и 20 лет назад, когда из хрупкой с политической, экономической и социальной точки зрения страны мы превратили Турцию в страну, которая сегодня имеет право голоса в регионе и мире», — сказал Эрдоган.

По словам главы государства, власти «взяли эпидемию под контроль и сделают шаги для начала контролируемой нормализации» по окончании Рамадана. Турецкий лидер отметил, что в стране «планировали избавиться от этой напасти еще до конца прошлого года, но все новые волны пандемии повлияли на весь мир», и именно из-за этого пришлось вводить новые ограничения. Президент пояснил, что для борьбы с коронавирусом планируют использовать все средства, в том числе и вакцины.

Власти рассчитывают, что после выхода из локдауна страна сможет в полной мере восстановиться и спасти туристический сезон 2021 года, что в итоге поможет преодолеть нынешний кризис. Туристы — особенно Турцию любят россияне и немцы — привозят в страну много денег, что поддерживает экономику. Потому минимальный уровень заражений коронавирусом и восстановление авиасообщения позволит стране не повторить провальный 2020-й.

Однако для подобного плана необходимо не просто периодически запирать людей дома, но и вести последовательную кампанию по вакцинации. А с ней у Турции проблемы, отмечает Гюрсель Текин. «Даже вопрос с вакциной не решался. Министр здравоохранения заявил, что "есть проблема с поставкой". Эрдоган объясняет, что "с поставками проблем нет". Турцией не управляют, а только выжимают все из народа. Управление поставили на автопилот и не понимают, что система уже рухнула, вместе с собой ведут нас всех к катастрофе», — считает он.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Turkish Presidency Press Service via AP

Об отсутствии национальной кампании по вакцинации в Турции заявил и доктор Себнем Корур Финканчи, председатель Турецкой медицинской ассоциации. «Если у вас нет вакцины, вы не сможете проводить кампанию», — отметил он, подчеркнув, что страна не использует все мощности именно из-за проблем с поставками препаратов.

В настоящее время в страну завозят китайскую вакцину от Sinovac (более 25 миллионов доз) и от американо-германского консорциума Pfizer /BioNTech (4 миллиона). Также Турция подписала контракт на поставки и производство на своей территории российского препарата «Спутник V». Ожидается, что 50 миллионов доз начнут доставлять в мае.

Однако точные данные по поставкам или производству не раскрываются, и граждане фактически находятся в неведении, отмечает Финканчи. «К сожалению, турки потеряли доверие к правительственной борьбе с пандемией, потому что от общественности скрывали много фактов и продолжают скрывать правду», — говорит он.

Гюрсель Текин также считает, что у населения есть множество вопросов к действиям нынешнего правительства. «AKP знает, что ее время закончится в тот день, когда перед нацией поставят урну для голосования», — заявил политик.

Во всех областях есть огромные проблемы, граждане разочарованы. Все в ужасном состоянии, экономика в том числе, по уровню безработицы побит исторический рекорд. (...) Как только будут выборы, люди будут требовать ответить за это. Сегодня у власти находится правительство, которого народ не хочет.