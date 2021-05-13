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Канадское достояние: чем славится "Пятнистое озеро"

Катерина Саломе
4 часа назад
Матушка-природа создала много шедевров, и озеро Клилук, однозначно, в их числе. Считается, что оно обладает целебными свойствами, поэтому на протяжении сотни лет является святым местом. Чем же так особенно это озеро?
Все волшебство происходит летом. При испарении воды образуется множество пятен причудливой формы. Эти пятна в зависимости от минерального состава в разное время года окрашены различными цветами. Поэтому озеро называют пятнистым.
В жаркую летнюю погоду обнажаются островки минералов, покрытые прочной коркой, по которой можно ходить. Именно благодаря этим пятнам озеро стало известно не только в Канаде, но и по всему миру. Смотрите видео, чтобы увидеть всю его красоту.
Ранее "Рамблер" сообщал об острове миллиардеров.
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