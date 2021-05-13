Канадское достояние: чем славится "Пятнистое озеро"

Матушка-природа создала много шедевров, и озеро Клилук, однозначно, в их числе. Считается, что оно обладает целебными свойствами, поэтому на протяжении сотни лет является святым местом. Чем же так особенно это озеро?

Все волшебство происходит летом. При испарении воды образуется множество пятен причудливой формы. Эти пятна в зависимости от минерального состава в разное время года окрашены различными цветами. Поэтому озеро называют пятнистым.