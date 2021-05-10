В 2022 году австралийская компания Blue Star Line обещает спустить на воду второй «Титаник». Пассажиры отправятся в морское путешествие из Саутгемптона в Нью-Йорк по тому же маршруту, что и лайнер, затонувший в 1912 году. «Рамблер» расскажет все, что вам нужно знать о новом «Титанике».

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Оригинальный «Титаник» столкнулся с айсбергом 15 апреля 1912 года, спустя пять дней после отплытия из порта Саутгемптон. На борту корабля находились более 2200 человек. Число погибших, по различным данным, составило от 1400 до 1517 человек.

Идея воссоздать легендарное судно принадлежит австралийскому бизнесмену Клайву Палмеру , основателю круизной компании Blue Star Line. В 2012 году он выступил с объявлением о строительстве копии «Титаника» — в память о погибших и выживших. Сначала предполагалось, что корабль спустят на воду уже в 2016 году, однако из-за финансовых трудностей сроки постоянно сдвигались. В последний раз компания заявила, что в 2022 году лайнер отправится в Нью-Йорк, а затем совершит кругосветное путешествие. Однако представители Blue Star Line не спешат раскрывать точных дат.

Некоторые сомневаются в успехе этого проекта, особенно те, кто знаком с предыдущими инициативами Палмера. К примеру, туристы, побывавшие в его парке динозавров Palmersaurus в штате Квинсленд, называют это место не иначе как ужасным.

Несмотря на это, в компании сообщили, что точное воссоздание эпохи коснется не только интерьеров и маршрута через Атлантику, но и самих пассажиров — им планируют выдать костюмы начала XX века. Также, разумеется, повторят все развлечения оригинального «Титаника».

По подсчетам аналитиков на создание копии трансатлантического лайнера потребовалось более 500 миллионов долларов. На момент объявления о создании проекта, более 30 тысяч человек выразили свой интерес к нему, но процесс бронирования еще не начался.