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Как туристы пересекают закрытую границу с Турцией

Даня Виттиг
7 часов назад
В социальных сетях пользователи обмениваются вариантами, как реально сейчас улететь в Турцию. "Рамблер" выяснил об этом подробнее.
Как туристы пересекают закрытую границу с Турцией
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Многие обращают внимание на доступные по цене предложения авиакомпании Pegasus Airlines, которая продает билеты в Анталью на 12 мая с пересадками в Стамбуле и Анкаре за 15 533 руб. без багажа. С одной стыковкой билет будет стоить 17 107 руб.
Аналогичные цены предлагает и авиакомпания Turkish Airlines. Однако обычным туристам улететь в страну не получится.
«При регистрации допускают лишь граждан Турции, либо россиян, имеющих ВНЖ или гражданство», – комментирует турагент, проживающая в Анталье.
Однако наличие ВНЖ не гарантирует, что пассажира посадят на рейс. Некоторые пассажиры узнали об этом уже после приобретения билетов.
Сейчас можно купить некоторые билеты от «Аэрофлота», который дважды в неделю летает из Москвы в Стамбул, но цены за перелет огромные и превышают 60 тысяч рублей в одну сторону.
Туристы со средним бюджетом стараются попасть в Турцию через Беларусь, Молдову, Киргизию и другие страны.
«Мы долетели Москва – Кишинёв – Анталья. Все прошло идеально! Практически полный самолет. Вопросов не было вообще».
Самый дешевый вариант сейчас лететь из столицы в Анталью через Минск. Стоимость перелета туда-обратно с багажом составит примерно 36-37 тыс. руб.
Заграница,Turkish Airlines,Аэрофлот,
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