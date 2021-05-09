Как туристы пересекают закрытую границу с Турцией

В социальных сетях пользователи обмениваются вариантами, как реально сейчас улететь в Турцию. "Рамблер" выяснил об этом подробнее.

Многие обращают внимание на доступные по цене предложения авиакомпании Pegasus Airlines, которая продает билеты в Анталью на 12 мая с пересадками в Стамбуле и Анкаре за 15 533 руб. без багажа. С одной стыковкой билет будет стоить 17 107 руб.

Аналогичные цены предлагает и авиакомпания Turkish Airlines . Однако обычным туристам улететь в страну не получится.

«При регистрации допускают лишь граждан Турции, либо россиян, имеющих ВНЖ или гражданство», – комментирует турагент, проживающая в Анталье.

Однако наличие ВНЖ не гарантирует, что пассажира посадят на рейс. Некоторые пассажиры узнали об этом уже после приобретения билетов.

Сейчас можно купить некоторые билеты от «Аэрофлота» , который дважды в неделю летает из Москвы в Стамбул, но цены за перелет огромные и превышают 60 тысяч рублей в одну сторону.

Туристы со средним бюджетом стараются попасть в Турцию через Беларусь, Молдову, Киргизию и другие страны.

«Мы долетели Москва – Кишинёв – Анталья. Все прошло идеально! Практически полный самолет. Вопросов не было вообще».